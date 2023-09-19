700-сильный гигант: самый мощный пикап в мире выходит на европейский рынок (видео)

Новый Ram 1500 TRX оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 на 702 л. с. и стартует до 100 км/ч за 4,5 с. Пикап подготовлен к серьезному бездорожью

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Могучий Ram 1500 TRX будут продавать в Европе. Экстремальный заряженный пикап создавался для североамериканского рынка, но все же пересек Атлантику. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

В Европе пикап предложен в спецверсии Lunar Edition Фото: Stellantis

В Европе будут продавать пикап Ram 1500 TRX в специальной версии Lunar Edition. Она посвящена чемпионскому титулу Андреа Адамо в мотогонках MXGP.

Новый Ram 1500 TRX Lunar Edition окрашен в особый серый цвет с графикой на кузове. Кроме того, пикап получил новые 18-дюймовые диски с внедорожной резиной.

Ram 1500 TRX оснащен 702-сильным компрессорным V8 Фото: Stellantis

Салон Ram 1500 TRX Lunar Edition отделан кожей и алькантарой с контрастной прострочкой, также присутствуют карбоновые вставки. Комплектацию пополнили панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

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Пикап Ram 1500 TRX оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 на 702 л. с. и 880 Нм. Гигантское авто весом более трех тонн способно разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с. Максимальеная скорость ограничена на 190 км/ч.

Кроме того, новый Ram 1500 TRX подготовлен к бездорожью. Его клиренс достигает 300 мм, а подвеска усилена и стала более длинноходой.

К слову, это не единственная модель с этим двигателем в Европе. Ранее там стартовали продажи Dodge Challenger.

Также Фокус сообщал, что в Европу привезли новый Ford Bronco.