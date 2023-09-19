700-сильный гигант: самый мощный пикап в мире выходит на европейский рынок (видео)
Новый Ram 1500 TRX оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 на 702 л. с. и стартует до 100 км/ч за 4,5 с. Пикап подготовлен к серьезному бездорожью
Могучий Ram 1500 TRX будут продавать в Европе. Экстремальный заряженный пикап создавался для североамериканского рынка, но все же пересек Атлантику. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.
В Европе будут продавать пикап Ram 1500 TRX в специальной версии Lunar Edition. Она посвящена чемпионскому титулу Андреа Адамо в мотогонках MXGP.
Новый Ram 1500 TRX Lunar Edition окрашен в особый серый цвет с графикой на кузове. Кроме того, пикап получил новые 18-дюймовые диски с внедорожной резиной.
Салон Ram 1500 TRX Lunar Edition отделан кожей и алькантарой с контрастной прострочкой, также присутствуют карбоновые вставки. Комплектацию пополнили панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе.Важно
Пикап Ram 1500 TRX оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 на 702 л. с. и 880 Нм. Гигантское авто весом более трех тонн способно разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с. Максимальеная скорость ограничена на 190 км/ч.
Кроме того, новый Ram 1500 TRX подготовлен к бездорожью. Его клиренс достигает 300 мм, а подвеска усилена и стала более длинноходой.
К слову, это не единственная модель с этим двигателем в Европе. Ранее там стартовали продажи Dodge Challenger.
Также Фокус сообщал, что в Европу привезли новый Ford Bronco.