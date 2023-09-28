Для любого бюджета: эксперты назвали лучшие новые седаны 2023 года (фото)

Эксперты выделили лучшие седаны на североамериканском рынке. Эти модели имеют множество преимуществ перед конкурентами.

Американские эксперты назвали лучшие седаны 2023 года в каждом сегменте. Эти модели во многом превосходят своих конкурентов. Рейтинг опубликовали на сайте Motortrend.

Седаны постепенно уступают свое место кроссоверам. Тем не менее эти модели еще пользуются спросом на многих рынках мира.

В рейтинг вошли 13 седанов, каждый из которых был признан лучшим в своем классе. Эксперты выделили их главные плюсы.

Лучшие седаны 2023 года:

Лучший субкомпактный седан — Kia Rio

Kia Rio предлагает богатое оснащение Фото: Kia

Kia Rio дешевле конкурентов и предлагает богатое оснащение. Также этот седан отличается низким расходом топлива.

Лучший компактный седан — Honda Civic

Honda Civic имеет лаконичный дизайн интерьера Фото: Honda

Honda Civic имеет лаконичный дизайн интерьера с богатым оснащением. Помимо этого модель предлагает приятную управляемость.

Лучший компактный гибридный седан — Hyundai Elantra Hybrid

Hyundai Elantra Hybrid в среднем расходует менее 7 литров топлива на 100 км Фото: Hyundai

Hyundai Elantra обладает стильным дизайном экстерьера и просторным интерьером. Гибридная версия добавляет к этому низкий расход топлива и мощную силовую установку.

Лучший среднеразмерный седан — Honda Accord

Honda Accord отличается практичным интерьером Фото: Honda

Новая Honda Accord доступна с несколькими силовыми установками на выбор, каждая из которых имеет свои особенности. Также этот седан отличается практичным и просторным интерьером с богатым оснащением.

Лучший среднеразмерный гибридный седан — Honda Accord Hybrid

Honda Accord Hybrid обладает низким расходом топлива Фото: Honda

Гибридная версия Honda Accord получила очень экономную силовую установку. Помимо этого седан отличается отличной устойчивостью на дороге и приятной управляемостью.

Лучший полноразмерный седан — Toyota Crown

Toyota Crown предлагает высокий уровень комфорта Фото: Toyota

Новая Toyota Crown объединяет в себе лучшие качества седана и кроссовера. Также это достаточно комфортный автомобиль с просторным интерьером.

Лучший премиальный субкомпактный седан — Acura Integra

Acura Integra имеет вместительный багажник Фото: Honda

Acura Integra гораздо универсальнее многих своих конкурентов. Этот седан имеет вместительный багажник и просторный интерьер.

Лучший премиальный компактный седан — BMW 3 Series

BMW 3 Series имеет приятную управляемость Фото: BMW

BMW 3 Series предлагает мощные двигатели и приятную управляемость. Внутри вы найдете технологичный интерьер с одной из лучших информационно-развлекательных систем на рынке.

Лучший премиальный компактный фастбэк — Audi A5 Sportback

Audi A5 Sportback отличается элегантным дизайном Фото: Audi

Audi A5 Sportback отличается элегантным дизайном и богатым оснащением. Также благодаря фирменной системе полного привода Quattro эта модель остается очень устойчивой на дороге даже на высокой скорости.

Лучший премиальный среднеразмерный седан — Audi A6

Audi A6 предлагает один из лучших интерьеров в своем классе Фото: Audi

Audi A6 имеет строгий дизайн, но за ним скрывается очень технологичный интерьер. Помимо этого седан предлагает комфортную подвеску.

Лучший премиальный среднеразмерный фастбэк — Audi A7

Audi A7 сочетает в себе комфорт и спортивность Фото: Audi

Audi A7 в отличие от S7 и RS7 предлагает более высокий уровень комфорта. Это роскошный фастбэк с технологичным интерьером и приятной управляемостью.

Лучший премиальный полноразмерный седан — Genesis G90

Genesis G90 роскошнее конкурентов Фото: Genesis

Genesis G90 сочетает в себе роскошь и технологии. Седан может похвастаться некоторыми инновационными функциями, которые не встретишь даже у более дорогих конкурентов.

Лучший премиальный электрический седан — Lucid Air

Lucid Air имеет большой запас хода Фото: Lucid Motors

Lucid Air является одним из главных конкурентов Tesla Model S и в некоторых аспектах превосходит соперника. Этот электромобиль предлагает огромный запас хода в 805 км на одном заряде.

Ранее Фокус рассказал, что блогеры устроили драг-рейсинг между тремя азиатскими заряженными седанами — Hyundai Elantra N, Subaru WRX и Honda Civic Si.