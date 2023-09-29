Как проверить подержанный автомобиль из Европы: советы экспертов

Проверить подержанный автомобиль можно заранее перед покупкой. Для этого существует несколько простых способов, которые не займут много времени.

Покупка подержанного автомобиля из Европы сопровождается определенными рисками. Эксперты дали несколько советов, которые помогут проверить такое авто. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.

За 2022 году украинцы приобрели более 400 тысяч подержанных автомобилей, ввезенных из-за границы. Многие из них были импортированы из стран Евросоюза.

Эксперты отметили, что далеко не все импортированные автомобили имеют надлежащее состояние. Поэтому перед покупкой такого авто его следует проверить.

В каких странах продается больше всего проблемных автомобилей?

Состояние автомобиля не зависит от страны, в которой он зарегистрирован Фото: Money Buzz! Europa

Проблемные автомобили можно встретить во всех европейских странах. Чаще всего их привозят из Германии, Польши, Франции и Литвы. Тем не менее это связано с объемами рынка.

В Бельгии и Нидерландах реже попадаются проблемные автомобили, но и количество объявлений в этих странах меньше. Поэтому любое авто нуждается в проверке перед покупкой.

Какие проблемы могут скрывать продавцы подержанных авто?

Одной из самых распространенных проблем на вторичном рынке является поддельный пробег автомобилей. В Евросоюзе от 30% до 50% всех авто имеют эту проблему.

Также множество проблем могут доставить автомобили после ДТП. Их некачественный ремонт может вызвать еще более серьезные поломки в будущем.

Помимо этого можно встретить авто с измененным VIN. Из-за этого проверить такое транспортное средство будет труднее.

Еще одной проблемой может стать продажа автомобилей, которые были украдены или взяты в лизинг. Для этого продавцы подделывают документы о транспортном средстве.

Как проверить подержанный автомобиль из Европы?

Проще всего проверить авто в базе данных по VIN Фото: Freepik

Самый простой способ проверить автомобиль перед покупкой — воспользоваться сервисом с базой данных транспортных средств по VIN. Существует множество сайтов, которые предоставляют такие услуги.

Даже автомобили с небольшими пробегами могут скрывать "темные тайны". Проверка авто по VIN поможет узнать, попадало ли транспортное средство в ДТП и есть ли у него проблемы с документами.

Если продавец отказывается показывать VIN своего автомобиля, то это может указывать на его недобросовестность. Вероятнее всего, такое авто имеет множество проблем, о которых он умалчивает.

Также стоит проверить автомобиль в автосервисе. Специалисты помогут узнать, какие проблемы есть у транспортного средства.

Какие сервисы можно использовать для проверки автомобилей?

В Евросоюзе нет единой базы данных по истории автомобилей. Поэтому и сервисы для их проверки зависят от страны, в которой зарегистрировано транспортное средство.

В Швеции есть доступный публичный государственный реестр для проверки авто. В Польше для проверки автомобиля необходимы данные из свидетельства о регистрации, которые есть только у владельца. Германия и вовсе публично не разглашает историю авто третьим лицам.

Украинцы могут воспользоваться сервисами Carvertical для литовских авто и Cebia для транспортных средств из Чехии. При этом они содержат данные об автомобилях из других европейских стран.

Стоит отметить, что оба сервиса предоставляют свои услуги на платной основе. В Carvertical их стоимость не зависит от того, какое количество информации содержится о транспортном средстве в базе данных.

Carvertical предоставляет отчет об авто за 700 грн. В Cebia цены за услуги варьируются от 299 до 499 грн.

На что нужно обращать внимание при проверке авто?

Каждый автомобиль нужно тщательно проверять перед покупкой Фото: Freepik

При проверке автомобиля по VIN нужно обращать внимание на то, где расположена табличка с кодом. Если она находится не на заводском месте, то это может говорить о ее подделке.

Количество владельцев транспортного средства также является важным показателем. Если авто сменило несколько владельцев всего за пару лет, то это должно насторожить.

Помимо этого стоит обратить внимание на данные о большой страховой выплате, если такие имеются. Их наличие может указывать на серьезное ДТП.

Если пробег автомобиля по VIN не сходится с тем, что заявил продавец, то он вероятнее всего подделан. Также километраж должен увеличиваться плавно с каждым годом.

Ранее Фокус сообщал, что украинцы покупают все больше автомобилей из Китая.