С 1 октября водителям грозит штраф в 510 гривен за простое нарушение: что нужно знать

ПДД Украины предписывают включать ближний свет фар вне населенных пунктов в осенне-зимний период. Нарушителям грозит штраф размером от 425 до 510 гривен.

С завтрашнего дня, 1 октября, в Украине вступает в силу так называемая "зимняя" редакция Правил дорожного движения. Это означает, что водителям необходимо включать ближний свет фар на трассе, как того требует п. 9.8 ПДД Украины.

В Правилах дорожного движения предписывается включать вне населенных пунктов ближний свет фар либо ходовые огни дневного света всем механическим транспортным средствам. Это требование действует только с 1 октября по 1 мая.

Включенный ближний свет фар на трассе днем увеличивает дистанцию обнаружения транспортного средства в условиях плохой видимости – в туман, дождь или снег. К тому же, в осенне-зимний период световой день короткий, поэтому сумерки наступают быстрее.

Также для улучшения видимости разрешается включить противотуманные фары или дальний свет, однако лишь в том случае, если они не слепят водителей других машин.

За нарушение п. 9.8 ПДД Украины предусмотрено наказание. Штраф за не включенный ближний свет в Украине составляет от 425 до 510 гривен.

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