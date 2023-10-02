Citroen готовит новый компактный кроссовер с ретро-дизайном: первые подробности и фото

Citroen C5 Aircross следующего поколения впервые предложат с электрической силовой установкой. Кроссовер станет технологичнее и крупнее предшественника.

Компактный кроссовер Citroen C5 Aircross следующего поколения будет представлен в 2024 году. Новинка сильно изменится внешне и станет технологичнее. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Новый Citroen C5 Aircross получит необычный дизайн с элементами ретро-стиля. Спереди появятся узкие фары и несколько воздухозаборников.

Новый Citroen C5 Aircross сильно изменится внешне Фото: carscoops.com

Сзади разместят новый логотип бренда, который является стоп-сигналом. По бокам от него установят узкие фонари.

Сзади появится необычный стоп-сигнал Фото: carscoops.com

Следующее поколение Citroen C5 Aircross также станет крупнее предшественника. Ожидается, что его длина увеличится до 4540 мм.

Интерьер кроссовера станет технологичнее и практичнее. Французский бренд намерен сделать его комфортнее.

Новый Citroen C5 Aircross перейдет от устаревшей платформы EMP2 к новой архитектуре STLA Medium. Благодаря этому кроссовер впервые будет доступен с электрической силовой установкой.

По слухам, электрокроссовер, как и новый Peugeot E-3008, будет доступен в трех версиях мощностью от 210 до 320 л.с. На выбор предложат два варианта аккумуляторной батареи емкостью 73 или 98 кВт⋅час, которые обеспечат запас хода 525 или 700 км соответственно.

Помимо электрической версии будет доступна и модификация с ДВС. Базовым может стать "мягкий" гибрид с 1,2-литровым турбированным двигателем и электромотором мощностью 136 л.с. и 230 Нм крутящего момента.

Ранее Фокус рассказал, что линейку флагманского Citroen C5 X 2024 пополнила топовая роскошная версия Hypnos.