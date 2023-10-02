Британский "Жук": культовый Volkswagen Beetle скрестили с седаном Rolls-Royce (фото)

Этот необычный Volkswagen Beetle продается в Италии и часто использовался на местных свадьбах. Автомобиль напоминает классические модели Rolls-Royce.

В Италии на продажу выставили необычный кабриолет Volkswagen Beetle 1972 года выпуска. Автомобиль получил тюнинг в стиле Rolls-Royce. Подробности об авто рассказали в объявлении на Facebook.

Этот Volkswagen Beetle получил двухцветный кузов, как у британских люксовых авто. Спереди появились новая решетка радиатора и фары от автомобиля Rolls-Royce.

Автомобиль получил двухцветный кузов Фото: Facebook

Задняя часть "жука" была немного удлиненна. Также автомобиль получил мягкий верх из ткани.

Заднюю часть авто удлинили Фото: Facebook

В интерьере появилась отделка из дерева. Сиденья выполнены из светлой ткани.

Интерьер авто стал роскошнее Фото: Facebook

Автомобиль имеет неплохое состояние и не нуждается в ремонте. Запас хода составляет всего 50 000 км.

За необычный Volkswagen Beetle 1972 года просят 9 500 евро (10 037 долларов). Автомобиль находится в Пало-де-Колле, Апулия, Италия.

Вместе с автомобилем покупатель получит запасное колесо и всю документацию. Также владелец согласен дать осмотреть свой Volkswagen Beetle в автосервисе перед покупкой.

Ранее Фокус писал, что в Швейцарии ездит очень необычный Volkswagen Beetle 1970 года, который превратили в оригинальный дом на колесах.