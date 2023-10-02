90-летний деревянный Chevrolet ушел с молотка по цене нового Ferrari (фото)

Старый Chevrolet переделали в оригинальный пляжный универсал для поклонников серфинга. Кузов авто практически полностью выполнен из дерева.

В США на аукционе Barrett-Jackson продали Chevrolet 1932 года. За автомобиль отдали целых 375 000 долларов – как за новый Ferrari 296. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Кузов авто выполнен из дерева Фото: Barrett-Jackson

Столь высокая цена обусловлена тем, что с молотка ушел единственный в своем роде хот-род Chevrolet Woodie Custom Wagon по прозвищу Honolulu Lulu.

Название авто намекает, что создали его в Гонолулу (Гавайские острова). Массовый Chevrolet Series BA Confederate превратили в оригинальное пляжное авто для любителей серфинга.

Фото: Barrett-Jackson Спереди установлены спортивные сиденья Фото: Barrett-Jackson

Chevrolet 1932 года получил угловатый деревянный кузов в стилистике Woodie (такие универсалы выпускались в США в 40-х годах). На крыше появились люк и крепление для перевозки доски для серфинга.

В багажнике установлен сундук Фото: Barrett-Jackson

В отделке салона оставили голое дерево. Внутри установлены только передние сиденья (они современные и обшиты водостойкой тканью), а сзади обустроен огромный багажник с большим сундуком.

Автомобиль оснащен 5,0-литровым V8 Фото: Barrett-Jackson

Под капотом Chevrolet установлен 5,0-литровый V8. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП.

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