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Авто

Новый рекорд: старый 58-летний Ford ушел с молотка по цене суперкара Ferrari (фото)

Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang, Shelby GT350, Ford Mustang 1965, Shelby GT350 1965
Фото: Mecum | Shelby GT350 — редкая заряженная версия Ford Mustang

Выпущено лишь 562 купе Shelby GT350 1965 года. Заряженный Ford Mustang оснащен 306-сильным V8 и способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с.

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В США на аукционе Mecum продали Ford Mustang 1965 года. За знаменитое спортивное авто отдали 522 500 долларов — как за новый Ferrari 812. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang, Shelby GT350, Ford Mustang 1965, Shelby GT350 1965 Fullscreen
Спорткар доработан знаменитым конструктором Кэроллом Шелби
Фото: Mecum

Первые Ford Mustang пользуются спросом у коллекционеров, но относятся к дешевой классике. Особняком стоят их лимитированные заряженные версии – такие, как этот Ford Mustang Shelby GT350.

Shelby GT350 1965 года – самый первый Ford Mustang, доработанный знаменитым гонщиком и конструктором Кэрроллом Шелби. Всего выпустили только 562 таких купе. Впрочем, конкретно этот автомобиль превзошел все ожидания и установил новый рекорд стоимости модели.

Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang, Shelby GT350, Ford Mustang 1965, Shelby GT350 1965 Fullscreen
Автомобиль отлично сохранился
Фото: Mecum

Ford Mustang Shelby GT350 на 100% оригинален и идеально сохранился. Авто неоднократно получало награды на фестивалях ретро-авто.

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Капсула времени за $300 000: обнаружен редкий Ford Mustang 60-х в новом состоянии (фото)

Тюнинг Ford Mustang 1965 года от Shelby включал увеличение мощности 4,7-литрового V8 до 306 л. с. Кроме того, у авто доработаны тормоза и подвеска, а масса снижена до 1268 кг за счет стеклопластикового капота и отказа от задних сидений.

Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang, Shelby GT350, Ford Mustang 1965, Shelby GT350 1965 Fullscreen
Фото: Mecum

Shelby GT350 1965 года способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с. Максимальная скорость купе составляет 217 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили Cadillac 1978 года в состоянии нового авто.

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