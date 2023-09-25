Новый рекорд: старый 58-летний Ford ушел с молотка по цене суперкара Ferrari (фото)

Выпущено лишь 562 купе Shelby GT350 1965 года. Заряженный Ford Mustang оснащен 306-сильным V8 и способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с.

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В США на аукционе Mecum продали Ford Mustang 1965 года. За знаменитое спортивное авто отдали 522 500 долларов — как за новый Ferrari 812. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Спорткар доработан знаменитым конструктором Кэроллом Шелби Фото: Mecum

Первые Ford Mustang пользуются спросом у коллекционеров, но относятся к дешевой классике. Особняком стоят их лимитированные заряженные версии – такие, как этот Ford Mustang Shelby GT350.

Shelby GT350 1965 года – самый первый Ford Mustang, доработанный знаменитым гонщиком и конструктором Кэрроллом Шелби. Всего выпустили только 562 таких купе. Впрочем, конкретно этот автомобиль превзошел все ожидания и установил новый рекорд стоимости модели.

Автомобиль отлично сохранился Фото: Mecum

Ford Mustang Shelby GT350 на 100% оригинален и идеально сохранился. Авто неоднократно получало награды на фестивалях ретро-авто.

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Тюнинг Ford Mustang 1965 года от Shelby включал увеличение мощности 4,7-литрового V8 до 306 л. с. Кроме того, у авто доработаны тормоза и подвеска, а масса снижена до 1268 кг за счет стеклопластикового капота и отказа от задних сидений.

Фото: Mecum

Shelby GT350 1965 года способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с. Максимальная скорость купе составляет 217 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили Cadillac 1978 года в состоянии нового авто.

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