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Авто

Новий рекорд: старий 58-річний Ford пішов з молотка за ціною суперкара Ferrari (фото)

Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang, Shelby GT350, Ford Mustang 1965, Shelby GT350 1965
Фото: Mecum | Shelby GT350 — рідкісна заряджена версія Ford Mustang

Випущено лише 562 купе Shelby GT350 1965 року. Заряджений Ford Mustang оснащений 306-сильним V8 і здатний розігнатися до 100 км/год за 6,5 с.

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У США на аукціоні Mecum продали Ford Mustang 1965 року. За знамените спортивне авто віддали 522 500 доларів — як за новий Ferrari 812. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang, Shelby GT350, Ford Mustang 1965, Shelby GT350 1965 Fullscreen
Спорткар доопрацьований знаменитим конструктором Кероллом Шелбі
Фото: Mecum

Перші Ford Mustang користуються попитом у колекціонерів, але належать до дешевої класики. Окремо стоять їхні лімітовані заряджені версії — такі, як цей Ford Mustang Shelby GT350.

Shelby GT350 1965 року — найперший Ford Mustang, доопрацьований знаменитим гонщиком і конструктором Керроллом Шелбі. Загалом випустили лише 562 таких купе. Втім, конкретно цей автомобіль перевершив усі очікування і встановив новий рекорд вартості моделі.

Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang, Shelby GT350, Ford Mustang 1965, Shelby GT350 1965 Fullscreen
Автомобіль відмінно зберігся
Фото: Mecum

Ford Mustang Shelby GT350 на 100% оригінальний та ідеально зберігся. Авто неодноразово отримувало нагороди на фестивалях ретро-авто.

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Капсула часу за $300 000: виявлено рідкісний Ford Mustang 60-х у новому стані (фото)

Тюнінг Ford Mustang 1965 року від Shelby передбачав збільшення потужності 4,7-літрового V8 до 306 к.с. Крім того, у авто доопрацьовані гальма і підвіска, а маса знижена до 1268 кг за рахунок склопластикового капота і відмови від задніх сидінь.

Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang, Shelby GT350, Ford Mustang 1965, Shelby GT350 1965 Fullscreen
Фото: Mecum

Shelby GT350 1965 року здатний розігнатися до 100 км/год за 6,5 с. Максимальна швидкість купе становить 217 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили Cadillac 1978 року в стані нового авто.

Також ми писали, що в Україні продається розкішне німецьке авто 30-х років.