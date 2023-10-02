Раритетный спорткар Mercedes-Benz 50-х впервые помыли за 60 лет (видео)

Раритетный Mercedes-Benz 190SL провел в подвале около 60 лет. Спорткар имеет неплохое состояние, несмотря на такой большой возраст.

Умельцы помыли раритетный Mercedes-Benz 190SL 1955 года выпуска впервые за 60 лет. Модель была создана как более дешевая альтернатива культовому спорткару 300SL. Видео опубликовали на YouTube-канале WD Detailing.

Mercedes-Benz 190SL выпускался с 1955 до 1963 года. Это был легкий родстер, который предлагался с мягкой или жесткой крышей на выбор.

Этот спорткар хранился в подвале с 1960-х годов. С тех пор автомобиль не использовался. Его вытащили наружу только в 2023 году.

У этого Mercedes-Benz 190SL нет решетки радиатора и дверных панелей, но многие детали кузова остались на месте. Они находятся далеко не в худшем состоянии, поэтому тщательная мойка помогла вернуть им прежний вид.

Мастера удалили всю пыль и грязь с кузова и салона авто. После детейлинга спорткар показал свой стильный интерьер с красными сиденьями.

Сиденья имеют красный цвет Фото: Скриншот

После мойки выяснилось, что это восьмой выпущенный Mercedes-Benz 190SL. Это может положительно сказаться на стоимости спорткара, если владелец решит продать его на аукционе.

Mercedes-Benz 190SL стал выглядеть отлично после мойки Фото: Скриншот

Mercedes-Benz 190SL оснащен 1,9-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 л.с. и 142 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 13,3 секунды. Максимальная скорость составляет 172 км/ч.

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