Chery показали недорогой городской электромобиль с запасом хода 301 км (фото)

Kaiyi Siyue отличается минималистичным дизайном и будет доступен в нескольких версиях. Электромобиль способен проехать до 301 км на одном заряде по циклу CLTC.

Модельный ряд Kaiyi пополнит доступный городской электромобиль Siyue. Новинка основана на электрической платформе и дебютирует уже в конце октября. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Chery представили бренд Kaiyi в 2014 году. Тогда он носил название Cowin, но спустя несколько лет его переименовали. В 2018 году часть акций компании выкупили Sichuan Yibin Push Group и Yibin Automobile Industry Development Investment.

Kaiyi Siyue получил минималистичный дизайн с узкими передними фарами, между которыми находится тонкая черная полоса. Ниже расположена фальшивая решетка радиатора.

Сзади установлены треугольные фонари, объединенные в один блок. Также новинка получила аэродинамичные колесные диски.

Сзади размещены треугольные фонари Фото: DongCheDi

Габариты Kaiyi Siyue:

длина — 3360 мм;

ширина — 1700 мм;

высота — 1605 мм;

колесная база — 2160 мм.

В интерьере предусмотрены четыре посадочных места. На выбор предложат несколько вариантов его оформления.

Внутри можно найти 10,25-дюймовый центральный дисплей информационно-развлекательной системы и цифровую панель приборов. В список оснащения входят кондиционер и бесключевой доступ.

В интерьере установлены два дисплея Фото: DongCheDi

Kaiyi Siyue оснащен электромотором мощностью 48 или 54 л.с. в зависимости от версии. Максимальная скорость ограничена на отметке 100 км/ч.

Электромобиль получит два варианта аккумуляторной батареи. Запас хода составит 155, 210 или 301 км на одном заряде по циклу CLTC.

Kaiyi Siyue поступит в продажу в Китае уже в этом году. Начальная стоимость модели составит около 36 000 юаней (5000 долларов).

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