340 сил и 5,5 секунды до сотни: представлена самая мощная и скоростная Skoda (фото)

Кроссовер Skoda Enyaq iV vRS получил новую 340-сильную установку. Запас хода электромобиля увеличен и превысил 540 км.

Презентован новый Skoda Enyaq iV vRS 2024 модельного года. Электрический кроссовер обновлен и поступит в продажу с октября по цене от 61 000 евро. Об электрокаре рассказали на сайте Autocar.

Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с Фото: Skoda

Как и прежде, спортивная версия Skoda Enyaq предложена в двух кузовных вариантах – как стандартный кроссовер либо кросс-купе. Дизайн не претерпел изменений, ведь основное внимание уделили силовой установке. От стандартного Enyaq спортивная модификация отличается обвесом и 20-дюймовыми дисками.

Электромобиль Skoda Enyaq iV vRS получил прибавку в мощности. Теперь пара его электромоторов суммарно развивают 340 л. с. – еще ни одна модель чешской марки не была столь мощной.

Наряду со стандартной моделью предложена купеобразная версия Фото: Skoda

Время разгона до 100 км/ч сократилось сразу на секунду – до 5,5 с. Максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке в 180 км/ч.

Кроме того, инженеры Skoda повысили энергоэффективность силовой установки, поэтому при неизменной емкости батареи (82 кВт∙ч) запас хода увеличился на 25 км – до 541 км в стандартной версии и 547 км – в Coupe. Кроме того, максимальная мощность зарядки выросла до 175 кВт – в таком режиме зарядить электрокар на 80% можно за 28 минут.

В салоне улучшили мультимедийную систему Фото: Skoda

В салоне улучшили мультимедийную систему и проекцию на лобовое стекло. Кроме того, комплектацию пополнили задние подушки безопасности, выдвижные шторки на окна и разъемы USB-C для второго ряда.

Ранее Фокус рассказывал, что Skoda готовит недорогой спортивный электромобиль.

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