Цена $22 500 и богатое оснащение: представлен новый семейный кроссовер Kia (фото)

Бюджетный кроссовер Kia Carens в версии X-Line получил вентиляцию сидений и монитор для задних пассажирров. Модель получила новый 160-сильный турбомотор.

Презентован новый Kia Carens 2024. Семейная модель прошла обновление и получила новую топовую модификацию X-Line стоимостью от 22 500 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Kia.

Модель доступна с бензиновым и дизельным двигателями Фото: Kia

Нынешнее поколение Kia Carens претерпело большие изменения – теперь это не минивэн, а 4,5-метровый кроссовер с тремя рядами сидений и высоким (195 мм) клиренсом.

У обновленной модели несколько изменена передняя часть, а в варианте X-Line появились матовый окрас кузова защитный пластиковый обвес и 16-дюймовые диски с высокопрофильной резиной.

Оснащение включает 10,25-дюймовый тачскрин Фото: Kia

В салоне Kia Carens X-Line изменена отделка. Кроссовер предложен в шестиместном исполнении, хотя более доступные версии модели могут быть семиместными. Интересно, что к спинке переднего левого сиденья крепится монитор, а в правом кресле поместили блок управления климатом.

Для задних пассажиров предусмотрен монитор Фото: Kia

Новый Kia Carens X-Line довольно богато оснащен за свои деньги – 10,25-дюймовый тачскрин, панорамная крыша, вентиляция сидений, камера, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов и акустика Bose.

Салон рассчитан на шесть мест Фото: Kia

Кроссовер Kia получил топовый 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 л. с. Альтернатива – 115-сильный турбодизель такого же объема. В первом случае предусмотрен 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, во втором – 6-ступенчатый автомат. Привод у авто исключительно передний.

Ранее Фокус рассказывал, что новый бюджетный кроссовер Renault показали до премьеры.

Также мы писали про самый быстрый кроссовер Skoda.