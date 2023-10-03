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Авто

Преемника Renault Sandero Stepway показали до премьеры (фото)

Renault Kardian, новый Renault Kardian, кроссовер Renault, Dacia Sandero
Фото: Renault | Renault Kardian презентуют в октябре

Новый Renault Kardian — компактный и недорогой кроссовер В-класса. Модель будут оснащать 1,0-литровыми бензиновыми двигателями, а за доплату предложат заводское ГБО.

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Опубликованы свежие тизеры нового Renault Kardian. Бюджетный кроссовер на базе Dacia Sandero официально презентуют в Рио де Жанейро и 25 октября. Об этом сообщает официальный сайт Renault.

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У кроссовера "двухэтажная" оптика
Фото: Renault

На изображениях новый Renault Kardian затемнен, но силуэт и отдельные детали дизайна все же можно разглядеть. Обращают на себя внимание "двухэтажная" оптика, широкая решетка радиатора и изогнутая оконная линия. Фонари выполнены в стиле Renault Captur.

Renault Kardian 2024, новый Renault Kardian, кроссовер Renault, Dacia Sandero Fullscreen
Renault Kardian получит 1,0-литровые моторы
Фото: Renault

Кроссовер очень напоминает Dacia Sandero Stepway третьего поколения, который уже не выпускается под маркой Renault — очевидно именно Kardian займет эту нишу.

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Ранее дизайн Renault Kardian полностью рассекретили на патентных изображениях и рендеры подтверждают их истинность. У авто высокий клиренс и выраженный пластиковый обвес.

Renault Kardian, новый Renault Kardian, кроссовер Renault, Dacia Sandero Fullscreen
Ранее кроссовер рассекретили на патентных изображениях
Renault Kardian, новый Renault Kardian, кроссовер Renault, Dacia Sandero Fullscreen
Фонари выполнены в духе Renault Captur

Кроссовер Renault будет достигать около 4,15 м в длину. Ожидается, что его будут оснащать трехцилиндровыми бензиновыми двигателями объемом 1,0 л – 65-сильным атмосферным и 100-сильным турбированным. Также может появиться модификация с заводским ГБО.

Ранее Фокус рассказывал про новый спортивный кроссовер Renault мощностью около 300 л. с.

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