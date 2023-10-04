Полный привод и 275 сил: заряженный седан Subaru WRX рассекретили до премьеры (фото)

Subaru WRX TR имеет несколько внутренних и внешних отличий от стандартной модели. Седан оснащен 275-сильным двигателем с турбонаддувом и системой полного привода.

Компактный седан Subaru WRX получит заряженную версию TR. Она вдохновлена культовым WRX STI и имеет несколько отличий от стандартной модели. Об этом рассказали на сайте Drive.

В интернете опубликовали снимки, на которых демонстрируется передняя и задняя часть Subaru WRX TR. Эта модификация выглядит агрессивнее стандартной модели.

Спереди появятся новый капот и измененный бампер. Также Subaru WRX TR отличается новыми 19-дюймовыми колесными дисками, которые обуты в шины Bridgestone Potenza S007.

Сзади установлено массивное антикрыло и четыре выхлопных патрубка. Также был модернизирован задний диффузор.

Сзади установлено массивное антикрыло Фото: drive.com.au

Новая модификация отличается и тормозными суппортами Brembo красного цвета с вентилируемыми дисками размером 340 мм спереди и 326 мм сзади. Подвеска седана была немного доработана.

Вес заряженного седана составит 1519 кг. Для снижения массы модель недоступна с люком на крыше.

В интерьере появятся новые спортивные кресла Recaro. В остальном салон останется без изменений.

Subaru WRX TR получит спортивные сиденья Recaro Фото: Subaru

Subaru WRX TR оснащен 2,4-литровым турбированным оппозитным двигателем мощностью 275 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Новинка будет представлена уже 7 октября. Стоимость заряженного седана не раскрывается.

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