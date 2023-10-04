В Париже собрали огромную коллекцию авто из культовых фильмов: на них можно ездить (фото)

В музее любой желающий может поездить на автомобилях из культовых фильмов и сериалов. Среди экспонатов есть транспорт из франшизы "Форсаж" и сериала "Рыцарь дорог".

Парижская компания Movie Cars Central открыла музей, в котором собрана огромная коллекция авто из культовых фильмов. Среди них есть автомобили из лент "Форсаж", "Драйв", "Такси" и "Назад в будущее". Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Музей основал автолюбитель Франк Галиг. В нем хранятся 43 автомобиля из знаменитых фильмов и сериалов.

Основатель музея Франк Галиг с командой механиков Фото: facebook.com/Movie Cars Central

В коллекции можно заметить DeLorean DMC-12 из трилогии "Назад в будущее" и седан Peugeot 406 из французской серии фильмов "Такси". При этом почти на всех автомобилях можно поездить за дополнительную плату.

В коллекции есть культовый DeLorean DMC-12 Фото: facebook.com/Movie Cars Central

"Жемчужиной" коллекции является Chevrolet Chevelle Malibu, который принимал участие в съемках фильма "Драйв" с Райаном Гослингом. Это один из двух сохранившихся экземпляров.

Этот Chevrolet Chevelle Malibu снимался в фильме "Драйв" Фото: facebook.com/Movie Cars Central

Также можно заметить Pontiac Firebird, который является репликой автомобиля KITT из сериала "Рыцарь дорог". Он даже имеет "сканер" на капоте.

В ближайшее время Галиг планирует еще сильнее расширить свою коллекцию. Вскоре в музей поступят три новых авто: машина из фильма "Робокоп", Бэтмобиль из первого полнометражного фильма про Бэтмена и Ferrari 308 GTS Томаса Магнума.

Ранее Фокус рассказал, что на аукционе распродают огромную коллекцию авто, которая принадлежала блогеру Биллу Омару Карраскильо.