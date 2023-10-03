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Авто

На аукцион выставили огромную коллекцию люксовых авто скандального блогера (фото)

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Фото: Скриншот | В коллекцию блогера входят десятки автомобилей

В коллекцию блогера входят суперкары Lamborghini, роскошные Bentley и множество других люксовых авто. Вместе с подельниками ему удалось заработать на широкомасштабной схеме пиратства более 30 млн долларов.

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На аукционе распродают огромную коллекцию авто, которая принадлежала блогеру Биллу Омару Карраскильо ("OMI IN A HELLCAT"). Он заработал более 30 млн долларов незаконным путем. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Билл Омар Карраскильо публиковал на своем YouTube-канале видео про автомобили и видеоигры, а также записывал музыкальные треки. В роликах он часто хвастался своими дорогими автомобилями.

Блогер Билл Омар Карраскильо OMI IN A HELLCAT Fullscreen
Блогер часто снимал видео про свои автомобили
Фото: Скриншот

Два года назад правоохранители раскрыли широкомасштабную схему пиратства на кабельном телевидении. Карраскильо был одним из ее руководителей.

Известно, что блогер вместе с подельниками обманным путем получали учетные записи кабельных телевизионных каналов, после чего перепродавали контент третьим лицам. Основными покупателями были подписчики YouTube-канала "OMI IN A HELLCAT".

Преступниками удалось заработать более 30 млн долларов на этой незаконной схеме. Карраскильо использовал большую часть своей прибыли на покупку домов и десятков транспортных средств.

Суд признал блогера виновным и приговорил его к 66 месяцам тюремного заключения и пяти годам условно-досрочного освобождения. Теперь на аукционе распродают его коллекцию из 32 автомобилей, а также квадроциклов и мотоциклов.

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В список транспортных средств входят два Jeep Grand Cherokee Trackhawk, Dodge Challenger и Charger SRT Hellcat, два Lamborghini Huracan, два Ford Mustang, Audi R8 и Acura NSX. Также в коллекции есть и более бюджетные автомобили — Dodge Grand Caravan и Ram Promaster.

Блогер Билл Омар Карраскильо OMI IN A HELLCAT автомобили Fullscreen
Общая стоимость всех автомобилей в коллекции превышает 1 млн долларов
Фото: Скриншот

Всего блогеру и его подельниками придется заплатить 10,7 млн долларов возмещения ущерба кабельным компаниям, более 5 млн долларов в качестве возмещения налоговому управлению США и уплатить более 30 млн долларов незаконных доходов от этой схемы. По предварительным оценкам, на аукционе удастся выручить более 1 млн долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в США на аукцион выставили винтажные автомобили Stanley начала ХХ века.