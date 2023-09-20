BMW, Honda и Porsche: в заброшенном гараже нашли огромную коллекцию раритетных авто (фото)
В коллекции есть множество автомобилей из разных эпох, общей стоимостью в сотни тысяч долларов. Некоторые модели являются очень редкими, особенно для США.
В Бруклине, Нью-Йорк, обнаружили огромную коллекцию классических автомобилей. Ее нашли в заброшенном гараже Auto Baby Sitters, которому уже почти 100 лет. Об этом сообщили на сайте The Drive.
Гараж расположен между студией йоги и детским садом, поэтому об этом месте знают далеко не все местные жители. Внутри заброшенного трехэтажного здания скрывается автомобильный тайник.
В этом гараже хранились автомобили, которые оставляли туристы. Внутри могут разместиться до 400 автомобилей.
Владелец здания Ив Сен-Луи поделился, что ему принадлежит большая часть коллекции этих автомобилей. В общей сложности он купил около 80 авто.
Ив отметил, что некоторые клиенты не хотели забирать свои автомобили, поэтому они оставались в гараже. Со временем внутри оказалось так много транспортных средств, что большую часть из них пришлось перевезти в подвал.Важно
В этой коллекции есть раритетное купе Volkswagen Karmann Ghia, спорткар Triumph Spitfire и седан Cadillac 1964 года выпуска. Рядом с ними можно заметить несколько автомобилей 1940-х и 1950-х годов выпуска.
Помимо этого в гараже стоит и культовая японская модель — Honda S2000 AP1. Сейчас этот спорткар пользуется большим спросом среди коллекционеров.
Некоторые автомобили не подлежат ремонту. Например, раритетный Mercedes-Benz W114 полностью сгнил, как и Volkswagen Beetle, который стоит рядом с ним.
Общая стоимость этой автомобильной коллекции может составлять сотни тысяч долларов. Тем не менее Ив не собирается продавать эти авто.
Ранее Фокус рассказал, что в Великобритании нашли неизвестную коллекцию старинных автомобилей.