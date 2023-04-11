В США обнаружили культовый 19-летний спорткар Honda в состоянии нового авто (фото)

Honda S2000 — знаменитая спортивная модель 2000-х. Недорогой кабриолет ценили за высокооборотистый двигатель и отличную управляемость.

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В США обнаружена идеально сохраненная Honda S2000 2004 года. За 19 лет знаменитый спорткар проехал всего 7000 км. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Автомобиль отлично сохранился и выглядит как новый Фото: Bring a Trailer

Этот кабриолет Honda S2000 все время находился в одной семье. Об автомобиле заботились и берегли его в гараже – это настоящая капсула времени. Кузов в хорошем состоянии, а синяя кожаная отделка салона выглядит как новая.

Комплектация авто включает съемную металлическую крышу Фото: Bring a Trailer

Автомобиль неплохо укомплектован – предусмотрены бесключевой доступ, кондиционер, круиз-контроль, аудиосистема. Помимо мягкой тканевой крыши предусмотрен и съемный металлический верх. Сохранена вся оригинальная документация на машину.

Салон отделан синей кожей Фото: Bring a Trailer

Кабриолет Honda S2000 – культовая японская модель 2000-х. Ее ценили за хорошую управляемость, высокооборотистый атмосферный двигатель, а также невысокую цену.

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Спорткар Honda S2000 оснащен 2,2-литровой четверкой мощностью 240 л. с. при 7800 об/мин. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,2 с, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.

Под капотом установлен 240-сильный мотор Фото: Bring a Trailer

Сейчас Honda S2000 планируют продать на аукционе. Стоимость японского спорткара может легко превысить 100 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в Великобритании в старом гараже обнаружили редкий французский спорткар Facel Vega. Он не выезжал на дороги более 50 лет.

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