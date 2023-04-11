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Авто

В США обнаружили культовый 19-летний спорткар Honda в состоянии нового авто (фото)

Honda S2000 2004, Honda S2000, спорткар Honda, кабриолет Honda S2000
Фото: Bring a Trailer | Honda S2000 2004 года проехала всего 7000 км

Honda S2000 — знаменитая спортивная модель 2000-х. Недорогой кабриолет ценили за высокооборотистый двигатель и отличную управляемость.

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В США обнаружена идеально сохраненная Honda S2000 2004 года. За 19 лет знаменитый спорткар проехал всего 7000 км. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Honda S2000 2004, Honda S2000, спорткар Honda, кабриолет Honda S2000 Fullscreen
Автомобиль отлично сохранился и выглядит как новый
Фото: Bring a Trailer

Этот кабриолет Honda S2000 все время находился в одной семье. Об автомобиле заботились и берегли его в гараже – это настоящая капсула времени. Кузов в хорошем состоянии, а синяя кожаная отделка салона выглядит как новая.

Honda S2000 2004, Honda S2000, спорткар Honda, кабриолет Honda S2000 Fullscreen
Комплектация авто включает съемную металлическую крышу
Фото: Bring a Trailer

Автомобиль неплохо укомплектован – предусмотрены бесключевой доступ, кондиционер, круиз-контроль, аудиосистема. Помимо мягкой тканевой крыши предусмотрен и съемный металлический верх. Сохранена вся оригинальная документация на машину.

Honda S2000 2004, Honda S2000, спорткар Honda, кабриолет Honda S2000 Fullscreen
Салон отделан синей кожей
Фото: Bring a Trailer

Кабриолет Honda S2000 – культовая японская модель 2000-х. Ее ценили за хорошую управляемость, высокооборотистый атмосферный двигатель, а также невысокую цену.

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Спорткар Honda S2000 оснащен 2,2-литровой четверкой мощностью 240 л. с. при 7800 об/мин. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,2 с, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.

Honda S2000 2004, Honda S2000, спорткар Honda, кабриолет Honda S2000 Fullscreen
Под капотом установлен 240-сильный мотор
Фото: Bring a Trailer

Сейчас Honda S2000 планируют продать на аукционе. Стоимость японского спорткара может легко превысить 100 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в Великобритании в старом гараже обнаружили редкий французский спорткар Facel Vega. Он не выезжал на дороги более 50 лет.

Также мы писали, что в США продают культовый Pontiac Firebird 1979 года с пробегом всего 1000 км.