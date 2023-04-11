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Авто

У США виявили культовий 19-річний спорткар Honda у стані нового авто (фото)

Honda S2000 2004, Honda S2000, спорткар Honda, кабріолет Honda S2000
Фото: Bring a Trailer | Honda S2000 2004 року проїхала всього 7000 км.

Honda S2000 – знаменита спортивна модель 2000-х. Недорогий кабріолет цінували за високооборотний двигун та відмінну керованість.

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У США виявлено ідеально збережену Honda S2000 2004 року. За 19 років знаменитий спорткар проїхав лише 7000 км. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Honda S2000 2004, Honda S2000, спорткар Honda, кабріолет Honda S2000 Fullscreen
Автомобіль чудово зберігся і виглядає як новий
Фото: Bring a Trailer

Цей кабріолет Honda S2000 постійно перебував в одній родині. Про автомобіль дбали і берегли його в гаражі — це справжня капсула часу. Кузов у хорошому стані, а синє шкіряне оздоблення салону виглядає як нове.

Honda S2000 2004, Honda S2000, спорткар Honda, кабріолет Honda S2000 Fullscreen
Комплектація авто включає металевий дах, що знімається.
Фото: Bring a Trailer

Автомобіль непогано укомплектований — передбачені безключовий доступ, кондиціонер, круїз-контроль, аудіосистема. Крім м'якого тканинного даху передбачений і металевий верх, що знімається. Збережено всю оригінальну документацію на машину.

Honda S2000 2004, Honda S2000, спорткар Honda, кабріолет Honda S2000 Fullscreen
Салон оздоблений синьою шкірою
Фото: Bring a Trailer

Кабріолет Honda S2000 – японська культова модель 2000-х. Її цінували за хорошу керованість, високоспритний атмосферний двигун, а також невисоку ціну.

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Спорткар Honda S2000 оснащений 2,2-літровою четвіркою потужністю 240 к. с. при 7800 об/хв. З 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,2 секунди, а максимальна швидкість становить 240 км/год.

Honda S2000 2004, Honda S2000, спорткар Honda, кабріолет Honda S2000 Fullscreen
Під капотом встановлений 240-сильний двигун
Фото: Bring a Trailer

Наразі Honda S2000 планують продати на аукціоні. Вартість японського спорткара може легко перевищити 100 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії в старому гаражі виявили рідкісний французький спорткар Facel Vega. Він не виїжджав на дороги понад 50 років.

Також ми писали, що в США продають культовий Pontiac Firebird 1979 з пробігом всього 1000 км.