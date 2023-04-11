У США виявили культовий 19-річний спорткар Honda у стані нового авто (фото)

Honda S2000 – знаменита спортивна модель 2000-х. Недорогий кабріолет цінували за високооборотний двигун та відмінну керованість.

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У США виявлено ідеально збережену Honda S2000 2004 року. За 19 років знаменитий спорткар проїхав лише 7000 км. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Автомобіль чудово зберігся і виглядає як новий Фото: Bring a Trailer

Цей кабріолет Honda S2000 постійно перебував в одній родині. Про автомобіль дбали і берегли його в гаражі — це справжня капсула часу. Кузов у хорошому стані, а синє шкіряне оздоблення салону виглядає як нове.

Комплектація авто включає металевий дах, що знімається. Фото: Bring a Trailer

Автомобіль непогано укомплектований — передбачені безключовий доступ, кондиціонер, круїз-контроль, аудіосистема. Крім м'якого тканинного даху передбачений і металевий верх, що знімається. Збережено всю оригінальну документацію на машину.

Салон оздоблений синьою шкірою Фото: Bring a Trailer

Кабріолет Honda S2000 – японська культова модель 2000-х. Її цінували за хорошу керованість, високоспритний атмосферний двигун, а також невисоку ціну.

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Спорткар Honda S2000 оснащений 2,2-літровою четвіркою потужністю 240 к. с. при 7800 об/хв. З 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,2 секунди, а максимальна швидкість становить 240 км/год.

Під капотом встановлений 240-сильний двигун Фото: Bring a Trailer

Наразі Honda S2000 планують продати на аукціоні. Вартість японського спорткара може легко перевищити 100 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії в старому гаражі виявили рідкісний французький спорткар Facel Vega. Він не виїжджав на дороги понад 50 років.

Також ми писали, що в США продають культовий Pontiac Firebird 1979 з пробігом всього 1000 км.