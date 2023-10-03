50 оттенков белого: крупнейшую в мире коллекцию Porsche распродадут на аукционе (фото)

В коллекции собраны более 50 раритетных Porsche и практически все они окрашены в белый цвет. Суммарная стоимость автомобилей превышает 25 миллионов долларов.

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В американском Хьюстоне на аукцион RM Sotheby's выставлена огромная коллекция раритетных автомобилей. С молотка уйдут 63 машины и практически все они — спорткары Porsche. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Если точнее, то на аукцион собраны 56 редких Porsche — это крупнейшая в мире частная коллекция авто немецкой марки. Практически все они окрашены в белый или светло-бежевый цвет: их так и называют — "Белая коллекция".

Porsche 918 Spyder является самым дорогим в коллекции Фото: RM Sotheby's

Владелец коллекции как-то рассказал, что в детстве он получил в подарок игрушечный Porsche 911 белого цвета и поставил себе цель — купить такое же настоящее авто, когда вырастет. В итоге он собрал десятки белых Porsche.

Суммарная стоимость машин превышает 25 миллионов долларов. Среди них есть настоящие раритеты. Самым дорогим является суперкар Porsche 918 Spyder 2015 года с пробегом всего 20 км — за него планируют выручить 2,5-3 миллиона долларов.

Porsche 911 Carrera RSR 3.8 1993 года Фото: RM Sotheby's

В 2,5 миллиона долларов оценили Porsche 911 Carrera RSR 3.8 1993 года — гоночное авто, приспособленное к дорогам общего пользования. А редчайший 430-сильный Porsche 911 GT2 1997 года стоит около $2,2 миллиона.

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Более миллиона долларов хотят получить за пару знаменитых Porsche 911 Carrera 2.7 RS 1973 года и за нетипичный Porsche 911 Turbo S 1994 года с выдвижными фарами.

Porsche 911 Carrera 2.7 RS 1973 года Фото: RM Sotheby's Porsche 911 Turbo S 1994 года Фото: RM Sotheby's Porsche 356 Carrera 2 1963 года Фото: RM Sotheby's Porsche 911 GT2 1997 года Фото: RM Sotheby's Porsche 911 GT2 RS 2019 года Фото: RM Sotheby's Porsche 928 1987 года Фото: RM Sotheby's Трактор Porsche Diesel Фото: RM Sotheby's

Кроме того, ценными являются облегченный Porsche 911 GT2 RS 2019 года, лимитированный Porsche 911 R 2016 года и два старинных Porsche 356B Carrera.

В общей сложности, в коллекции собраны несколько десятков Porsche 911 разных лет выпуска, а также старинные Porsche 356, роскошный Porsche 928, доступные модели 914, 924 и 944. Есть даже тракторы Porsche Diesel (некоторое время компания выпускала сельхозтехнику). Вся техника — в отличном состоянии. Помимо Porsche, собрано несколько старинных Ford и Volkswagen, а еще продается множество сувениров и игрушечных авто.

Ранее Фокус рассказывал, что бельгийский музей решил избавиться от коллекции редких советских авто и выставил их на продажу по смешным ценам.

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