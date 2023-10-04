Эксперты назвали лучшие гибридные автомобили с пробегом (фото)

В рейтинг вошли 10 гибридных авто, которые во многом превосходят своих конкурентов. Эти автомобили экологичнее и экономнее традиционных моделей с ДВС.

Британские эксперты назвали 10 лучших гибридных автомобилей с пробегом. Эти модели имеют множество преимуществ перед конкурентами. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Гибриды объединяют в себе все преимущества авто с ДВС, но предлагают более низкий расход топлива. Также эти автомобили гораздо экологичнее традиционных моделей.

В рейтинг вошли 10 моделей, на которые стоит обратить внимание. Эксперты выделили все главные плюсы и минусы этих автомобилей.

ТОП-10 лучших гибридных автомобилей с пробегом:

10. Hyundai Ioniq

Hyundai Ioniq имеет большой запас хода на электротяге Фото: Hyundai

Hyundai Ioniq в версиях с ДВС, гибридной установкой и на электротяге. Гибридная модификация имеет большой запас хода и предлагает богатое оснащение.

Плюсы:

качественный интерьер;

низкие эксплуатационные расходы;

приятная управляемость.

Минусы:

мало места на заднем ряду сидений;

жесткая подвеска;

высокая стоимость.

9. Toyota Corolla

Toyota Corolla отличается очень низким расходом топлива Фото: Toyota

Toyota Corolla является отличным семейным автомобилем с практичным интерьером. Гибридная версия отличается очень низким расходом топлива.

Плюсы:

низкий расход топлива;

приятная управляемость;

высокий уровень надежности.

Минусы:

мало места на заднем ряду сидений;

неудобная информационно-развлекательная система;

шумный двигатель.

8. BMW i8

BMW i8 предлагает уникальный опыт вождения Фото: BMW

BMW i8 предлагает футуристичный дизайн и богатое оснащение. Это не самый быстрый спорткар, но он имеет низкий расход топлива и низкие эксплуатационные расходы.

Плюсы:

уникальный опыт вождения;

низкие эксплуатационные расходы;

стильный дизайн.

Минусы:

неприятная управляемость;

мало места на заднем ряду сидений;

небольшой багажник.

7. BMW X5

BMW X5 отличается приятной управляемостью Фото: BMW

BMW X5 предлагает высокий уровень роскоши и комфорта. Также этот кроссовер отличается приятной управляемостью, а гибридная версия имеет большой запас хода на электротяге.

Плюсы:

приятная управляемость;

роскошный интерьер;

большой запас хода на электротяге.

Минусы:

высокие эксплуатационные расходы;

небольшой багажник;

мало места на заднем ряду сидений.

6. Skoda Octavia

Skoda Octavia имеет большой запас хода на электротяге Фото: Skoda

Skoda Octavia имеет низкий расход топлива и большой запас хода на электротяге. Помимо этого модель отличается очень вместительным багажником.

Плюсы:

комфортная подвеска;

большой багажник;

много места на заднем ряду сидений.

Минусы:

неприятная управляемость;

неудобная информационно-развлекательная система;

не самый роскошный интерьер;

низкий уровень надежности.

5. BMW 5 Series

BMW 5 Series отличается стильным дизайном Фото: BMW

BMW 5 Series отличается приятной управляемостью и стильным дизайном. Гибридная версия добавляет к этому большой запас хода на электротяге.

Плюсы:

приятная управляемость;

богатое оснащение;

низкий расход топлива.

Минусы:

высокая стоимость;

мало места на заднем ряду сидений;

низкий уровень надежности.

4. Honda Jazz

Honda Jazz предлагает просторный интерьер Фото: Honda

Несмотря на небольшие габариты, Honda Jazz является очень практичным автомобилем. Также это надежная модель с низким расходом топлива.

Плюсы:

просторный интерьер;

низкий расход топлива;

богатое оснащение.

Минусы:

плохая шумоизоляция;

неудобная информационно-развлекательная система;

неприятная управляемость.

3. Volvo XC90 T8

Volvo XC90 безопаснее конкурентов Фото: Volvo

Volvo XC90 T8 предлагает высокий уровень роскоши и практичности. Также он доступен в версиях на семь посадочных мест.

Плюсы:

роскошный интерьер;

есть версии на семь посадочных мест;

богатое оснащение.

Минусы:

жесткая подвеска;

плохая шумоизоляция;

низкий уровень надежности.

2. Volkswagen Passat GTE

Volkswagen Passat GTE предлагает стильный и практичный интерьер Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat GTE доступен в кузовах седан и универсал. Помимо этого модель предлагает стильный и практичный интерьер.

Плюсы:

роскошный интерьер;

низкий эксплуатационные расходы.

Минусы:

высокий расход топлива;

высокая стоимость.

1. BMW 330e

BMW 330e стал лидером этого рейтинга Фото: BMW

BMW 330e сочетает в себе все, за что водителю любят автомобили этого бренда и передовые технологии. Также эта модель предлагает низкий расход топлива и большой запас хода на электротяге.

Плюсы:

комфортная подвеска;

приятная управляемость;

удобная информационно-развлекательная система;

богатое оснащение.

Минусы:

не самый качественный интерьер;

некоторые опции стоят дорого.

Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали 10 лучших универсалов с пробегом, которые можно купить менее чем за 15 000 долларов.