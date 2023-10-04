Эксперты назвали лучшие гибридные автомобили с пробегом (фото)
В рейтинг вошли 10 гибридных авто, которые во многом превосходят своих конкурентов. Эти автомобили экологичнее и экономнее традиционных моделей с ДВС.
Британские эксперты назвали 10 лучших гибридных автомобилей с пробегом. Эти модели имеют множество преимуществ перед конкурентами. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Гибриды объединяют в себе все преимущества авто с ДВС, но предлагают более низкий расход топлива. Также эти автомобили гораздо экологичнее традиционных моделей.
В рейтинг вошли 10 моделей, на которые стоит обратить внимание. Эксперты выделили все главные плюсы и минусы этих автомобилей.
ТОП-10 лучших гибридных автомобилей с пробегом:
10. Hyundai Ioniq
Hyundai Ioniq в версиях с ДВС, гибридной установкой и на электротяге. Гибридная модификация имеет большой запас хода и предлагает богатое оснащение.
Плюсы:
- качественный интерьер;
- низкие эксплуатационные расходы;
- приятная управляемость.
Минусы:
- мало места на заднем ряду сидений;
- жесткая подвеска;
- высокая стоимость.
9. Toyota Corolla
Toyota Corolla является отличным семейным автомобилем с практичным интерьером. Гибридная версия отличается очень низким расходом топлива.
Плюсы:
- низкий расход топлива;
- приятная управляемость;
- высокий уровень надежности.
Минусы:
- мало места на заднем ряду сидений;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- шумный двигатель.
8. BMW i8
BMW i8 предлагает футуристичный дизайн и богатое оснащение. Это не самый быстрый спорткар, но он имеет низкий расход топлива и низкие эксплуатационные расходы.
Плюсы:
- уникальный опыт вождения;
- низкие эксплуатационные расходы;
- стильный дизайн.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- мало места на заднем ряду сидений;
- небольшой багажник.
7. BMW X5
BMW X5 предлагает высокий уровень роскоши и комфорта. Также этот кроссовер отличается приятной управляемостью, а гибридная версия имеет большой запас хода на электротяге.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- роскошный интерьер;
- большой запас хода на электротяге.
Минусы:
- высокие эксплуатационные расходы;
- небольшой багажник;
- мало места на заднем ряду сидений.
6. Skoda Octavia
Skoda Octavia имеет низкий расход топлива и большой запас хода на электротяге. Помимо этого модель отличается очень вместительным багажником.
Плюсы:
- комфортная подвеска;
- большой багажник;
- много места на заднем ряду сидений.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- не самый роскошный интерьер;
- низкий уровень надежности.
5. BMW 5 Series
BMW 5 Series отличается приятной управляемостью и стильным дизайном. Гибридная версия добавляет к этому большой запас хода на электротяге.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- богатое оснащение;
- низкий расход топлива.
Минусы:
- высокая стоимость;
- мало места на заднем ряду сидений;
- низкий уровень надежности.
4. Honda Jazz
Несмотря на небольшие габариты, Honda Jazz является очень практичным автомобилем. Также это надежная модель с низким расходом топлива.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- низкий расход топлива;
- богатое оснащение.
Минусы:
- плохая шумоизоляция;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- неприятная управляемость.
3. Volvo XC90 T8
Volvo XC90 T8 предлагает высокий уровень роскоши и практичности. Также он доступен в версиях на семь посадочных мест.
Плюсы:
- роскошный интерьер;
- есть версии на семь посадочных мест;
- богатое оснащение.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- плохая шумоизоляция;
- низкий уровень надежности.
2. Volkswagen Passat GTE
Volkswagen Passat GTE доступен в кузовах седан и универсал. Помимо этого модель предлагает стильный и практичный интерьер.
Плюсы:
- роскошный интерьер;
- низкий эксплуатационные расходы.
Минусы:
- высокий расход топлива;
- высокая стоимость.
1. BMW 330e
BMW 330e сочетает в себе все, за что водителю любят автомобили этого бренда и передовые технологии. Также эта модель предлагает низкий расход топлива и большой запас хода на электротяге.
Плюсы:
- комфортная подвеска;
- приятная управляемость;
- удобная информационно-развлекательная система;
- богатое оснащение.
Минусы:
- не самый качественный интерьер;
- некоторые опции стоят дорого.
Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали 10 лучших универсалов с пробегом, которые можно купить менее чем за 15 000 долларов.