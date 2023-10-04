Огромный багажник и гибридная версия: презентован новый Skoda Kodiaq 2024 (фото)

Кроссовер Skoda Kodiaq стал солиднее на вид и подрос в размерах, что увеличило внутреннее пространство. Наряду с бензиновыми и дизельными версиями впервые предложен плагин-гибрид.

В Берлине презентован новый Skoda Kodiaq второго поколения. Более просторный собрат Volkswagen Tiguan поступит в продажу с начала 2024 года. Об автомобиле рассказали на официальном сайте чешского автопроизводителя.

Кроссовер подрос в размерах Фото: Skoda

Дизайн Skoda Kodiaq 2024

Кроссовер Skoda Kodiaq сохранил знакомый силуэт, но выглядит солиднее предшественника. Решетка радиатора стала шире и получила подсветку, фары крупнее, а боковины украшены выштамповками. Фонари теперь растянуты на всю ширину кузова. На выбор предложены колесные диски диаметром от 17 до 20 дюймов.

Центральный тачскрин увеличен до 13 дюймов в диагонали Фото: Skoda

Новый Skoda Kodiaq 2024 построен на усовершенствованной платформе MQB Evo и несколько подрос в размерах.

Габариты Skoda Kodiaq 2024:

длина – 4758 мм;

ширина – 1864 мм;

высота – 1657 мм;

колесная база – 2781 мм.

Салон Skoda Kodiaq стал просторнее Фото: Skoda

Салон Skoda Kodiaq 2024

В салоне появились улучшенная виртуальная панель приборов и увеличенный 13-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Кроме того, за доплату доступна проекция на лобовое стекло. Селектор КПП перемещен на рулевую колонку, а переключатели климата дополнены экранчиками, показывающими его настройки.

Как и прежде, кроссовер Skoda предложен в версиях на 5 и 7 мест. Он стал просторнее, вырос и объем багажника. С тремя рядами сидений остается 340-литровый отсек, а с двумя – объем составляет 845-910 л. Если сложить все задние сиденья, то получится 2105-литровый багажник.

В пятиместной версии объем багажника составляет 910 л Фото: Skoda

В салоне теперь 5 разъемов USB-C, один из которых разместили в зеркале заднего вида — для подключения видеорегистратора. Перечень опций пополнили матричные фары, парковочный автопилот с дистанционным управлением, улучшенная система полуавтономного вождения и акустика Canton с 14 динамиками.

Новый Skoda Kodiaq, характеристики

Кроссовер Skoda Kodiaq предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (204 л. с.), а также 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 150 и 193 л. с. Все они дополнены 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Также появился 204-сильный подзаряжаемый гибрид, способный проехать более 100 км без подзарядки.

В линейке впервые появился плагин-гибрид Фото: Skoda

Все версии модели отныне оснащены 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями DSG. Привод может быть передним или полным, а за доплату предложены адаптивные амортизаторы.

Ранее Фокус рассказывал про самый мощный кроссовер Skoda, способный разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с.

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