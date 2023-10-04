Огромный багажник и гибридная версия: презентован новый Skoda Kodiaq 2024 (фото)
Кроссовер Skoda Kodiaq стал солиднее на вид и подрос в размерах, что увеличило внутреннее пространство. Наряду с бензиновыми и дизельными версиями впервые предложен плагин-гибрид.
В Берлине презентован новый Skoda Kodiaq второго поколения. Более просторный собрат Volkswagen Tiguan поступит в продажу с начала 2024 года. Об автомобиле рассказали на официальном сайте чешского автопроизводителя.
Дизайн Skoda Kodiaq 2024
Кроссовер Skoda Kodiaq сохранил знакомый силуэт, но выглядит солиднее предшественника. Решетка радиатора стала шире и получила подсветку, фары крупнее, а боковины украшены выштамповками. Фонари теперь растянуты на всю ширину кузова. На выбор предложены колесные диски диаметром от 17 до 20 дюймов.
Новый Skoda Kodiaq 2024 построен на усовершенствованной платформе MQB Evo и несколько подрос в размерах.
Габариты Skoda Kodiaq 2024:
- длина – 4758 мм;
- ширина – 1864 мм;
- высота – 1657 мм;
- колесная база – 2781 мм.
Салон Skoda Kodiaq 2024
В салоне появились улучшенная виртуальная панель приборов и увеличенный 13-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Кроме того, за доплату доступна проекция на лобовое стекло. Селектор КПП перемещен на рулевую колонку, а переключатели климата дополнены экранчиками, показывающими его настройки.
Как и прежде, кроссовер Skoda предложен в версиях на 5 и 7 мест. Он стал просторнее, вырос и объем багажника. С тремя рядами сидений остается 340-литровый отсек, а с двумя – объем составляет 845-910 л. Если сложить все задние сиденья, то получится 2105-литровый багажник.
В салоне теперь 5 разъемов USB-C, один из которых разместили в зеркале заднего вида — для подключения видеорегистратора. Перечень опций пополнили матричные фары, парковочный автопилот с дистанционным управлением, улучшенная система полуавтономного вождения и акустика Canton с 14 динамиками.
Новый Skoda Kodiaq, характеристики
Кроссовер Skoda Kodiaq предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (204 л. с.), а также 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 150 и 193 л. с. Все они дополнены 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Также появился 204-сильный подзаряжаемый гибрид, способный проехать более 100 км без подзарядки.
Все версии модели отныне оснащены 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями DSG. Привод может быть передним или полным, а за доплату предложены адаптивные амортизаторы.
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