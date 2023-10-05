В США выпустили мощные электрические внедорожники с запасом хода свыше 600 км (фото)

Новые Rivian R1T и R1S оснастили огромной батареей на 180 кВт∙ч. Электромобили доступны в версиях мощностью 600 и 700 л. с.

Электромобили Rivian R1T и R1S наконец получили модификацию Max Pack. Ее особенность – увеличенный запас хода. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Пикап Rivian R1T с большой батареей может проехать до 659 км без подзарядки Фото: Rivian

Электрические пикап Rivian R1T и внедорожник R1S в исполнении Max Pack оснащены большой аккумуляторной батареей емкостью 180 кВт∙ч. С ней запас хода Rivian R1S составляет 643 км, а R1T — 659 км. При выборе 18-дюймовых внедорожных шин он уменьшается до 571 км в обеих моделях, а с низкопрофильной 22-дюймовой резиной – до 611 км. Столь "дальнобойными" являются только отдельные модели Tesla, Mercedes и Lucid.

Опция Max Pack доступна исключительно для двухмоторных версий Rivian мощностью 533 и 665 л. с. Топовый 835-сильный вариант с четырьмя моторами большой батареей оснастить нельзя.

Запас хода внедорожника Rivian R1S Max Pack — 643 км Фото: Rivian

Стоимость Max Pack составляет 16 000 долларов. Это значит, что "дальнобойный" Rivian R1T будет стоить от 89 000 долларов, а R1S – от 94 000 долларов. Апгрейд до 665 л. с. добавит еще $5000.

Ранее Фокус рассказывал, что пикап Rivian R1T получил новую 1000-сильную модификацию для тяжелого бездорожья.

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