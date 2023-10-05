Салон как у Rolls-Royce и 650 сил: выпущен самый невероятный Land Rover Defender (фото)

Land Rover Defender от Mansory получил карбоновые детали, а его салон отделали алькантарой. Мощность двигателя увеличили до 650 сил.

Немецкое ателье Mansory всерьез взялось за тюнинг Land Rover. Недавно был представлен доработанный Range Rover, а теперь тюнинговали Land Rover Defender. О проекте рассказали на официальном сайте компании.

Внедорожник получил карбоновые обвес и спойлер Фото: Mansory

Mansory Defender Black Edition (именно так назвали внедорожник) построен на базе короткой трехдверной версии модели. Всего выпустят 10 таких авто, а вскоре появится и пятидверный вариант.

Салон отделан карбоном и алькантарой Фото: Mansory

Новый Land Rover Defender Mansory получил карбоновые обвес, капот и спойлер. Его крылья расширили и установили 24-дюймовые диски FD.15 с низкопрофильными шинами размером 295/30 R24. Кроме того, авто занижено и получило дополнительную оптику на крыше.

Салон Land Rover Defender отделан кожей и карбоном с контрастными оранжевыми акцентами. Подсветка потолка имитирует звездное небо, как в Rolls-Royce.

Подсветка потолка имитирует звездное небо Фото: Mansory

Для тюнинга взяли топовый Land Rover Defender с 5,0-литровым компрессорным V8. Отдачу мотора подняли до 650 л. с. и 870 Нм. Разгон до 100 км/ч теперь занимает 4,7 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Кроме того, добавлен более громкий выхлоп.

К слову, сейчас тюнинг Land Rover Defender готовит еще и ателье Kahn Design. Внедорожник станет кабриолетом.

Также Фокус писали, что Mansory доработали Rolls-Royce Phantom.