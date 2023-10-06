На аукцион выставят знаменитый болид семикратного чемпиона "Формулы-1" (фото)

Mercedes-AMG Petronas F1 W04 стал знаковым болидом для немецкой команды. Оценочная стоимость лота составляет от 9,8 до 15 млн долларов.

На аукцион RM Sotheby's выставили знаковый болид "Формулы-1". Это Mercedes-AMG Petronas F1 W04 Льюиса Хэмилтона, который стал особенным для команды. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

Льюис Хэмилтон за свою карьеру заработал семь чемпионских титулов "Формулы-1". Именно с Mercedes-AMG Petronas F1 W04 началась история пилота с немецкой командой после ухода с Vodafone McLaren Mercedes.

Mercedes-AMG Petronas F1 W04 был последним болидом бренда, который оснащался 2,4-литровым атмосферным двигателем V8. После этого команда стала использовать гибридную силовую установку с моторами V6.

Болид оснащен 750-сильным двигателем V8 Фото: RM Sotheby's

Вес авто составляет всего 642 с учетом пилота и всех жидкостей. Болид получил диски BBS, которые обуты в гоночные шины Pirelli P Zero. Всего автомобиль завоевал три победы в "Формуле-1"

Это единственный болид "Формулы-1" Mercedes-AMG под управлением Хэмилтона, который доступен для покупки. Этот факт может значительно повысить ценность лота.

Оценочная стоимость Mercedes-AMG Petronas F1 W04 составляет от 9,8 до 15 млн долларов. Торги за лот пройдут уже в этом месяце.

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