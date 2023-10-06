Отель на колесах: в Австралии создали роскошный автодом с кухней и спальней (фото)

Автодом Suncamper Santa Cruz имеет кухню, столовую, спальню и ванную комнату. Внутри и снаружи есть множество отсеков для хранения инструментов и личных вещей.

Австралийская компания Suncamper Motorhomes представила роскошный дом на колесах Santa Cruz. В автодоме есть все необходимое для жизни. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Кемпер Suncamper Santa Cruz построен на базе фургона Iveco Daily. По словам создателей, "внутри есть вся роскошь, которую можно ожидать от 5-звездочного отеля".

Снаружи дома на колесах есть раскладная крыша для готовки или пикника на природе. Также можно найти множество отсеков для хранения инструментов и личных вещей.

Снаружи предусмотрена раскладная крыша Фото: Suncamper Motorhomes

Suncamper Santa Cruz достигает в длину 8,6 метра и 2,45 метра в ширину. Вес автодома составляет 3730 кг.

Внутри размещена обеденная/развлекательная зона. Над головой у входа в автодом есть телевизор.

За обеденной зоной находится кухня. В ней есть холодильник, столешница, плита с тремя конфорками и раковина, а также множество отсеков для хранения вещей. Предусмотрена даже посудомоечная машина.

На кухне есть холодильник, столешница и плита с тремя конфорками Фото: Suncamper Motorhomes

В задней части установлена двуспальная кровать. Рядом с ней находится полностью оборудованная ванная комната.

В задней части автодома расположена двуспальная кровать Фото: Suncamper Motorhomes

Стоимость Suncamper Santa Cruz составляет 159 000 долларов. Заказать дом на колесах можно на сайте производителя.

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