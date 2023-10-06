Золото, кожа и мех: как выглядит самый экстравагантный тюнинг Mercedes-Benz (фото)

Старый Mercedes S-Class 90-х доработали оригинальным способом. Седан получил декор из натурального золота, а его салон отделали кожей с узором.

В американском Бостоне обнаружен очень странный Mercedes-Benz S-Class W140. Представительский седан получил экстравагантный тюнинг. Об этом сообщается на сайте Craigslist.

Кузов седана украсили позолотой Фото: Craigslist

Этот Mercedes S-Class 1995 года выделяется не только двухцветным окрасом, но и обилием золотистых акцентов. Они появились на боковинах, бамперах, порогах, оптике, оконных рамках и спойлере. Речь идет не о пленке, а именно о 24-каратном золоте. Позолотой украшены и колесные диски.

На полу появились леопардовые коврики Фото: Craigslist Сиденья обшили кожей с узором и украсили гербами Фото: Craigslist

В салоне Mercedes S-Class W140 золотых деталей меньше, но зато сиденья перетянуты красно-серой кожей с причудливым узором, а на их спинках появились гербы. Также обращают на себя внимание меховые леопардовые коврики на полу.

К тому же, на заднем стекле владелец написал: "Может вызвать пленение, удивление, очарование, ревностную зависть и обиду и иногда проклятия!"

Заднее стекло украшает надпись Фото: Craigslist

Техническая начинка не изменилась – это Mercedes S320 с 3,2-литровой 231-сильной бензиновой шестеркой. С 5-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 8,9 с, а максимальная скорость равна 230 км/ч. Пробег авто составляет 158 000 км. Сейчас седан продают за $14 900.

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