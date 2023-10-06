Чемпионский седан: в Киеве заметили эксклюзивный BMW Александра Усика (фото)

Знаменитый украинский боксер выбрал эксклюзивный зеленый цвет для своего BMW M760Li xDrive. Седан оснащен 585-сильным двигателем и способен разгоняться до сотни всего за 3,8 секунды.

В Киеве заметили еще один роскошный автомобиль из коллекции чемпиона мира по боксу Александра Усика. Это седан BMW M760Li xDrive (G12) 2022 года в эксклюзивном цвете. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

BMW 7 Series в кузове G12 выпускался с 2015 до 2022 года. M760Li xDrive является заряженной версией седана с удлиненной колесной базой.

Автомобиль Александра Усика окрашен в темно-зеленый цвет, который доступен только по программе индивидуальной персонализации. Также на авто установлены колесные диски черного цвета.

Автомобиль окрашен в уникальный цвет Фото: Topcars UA

Седан сочетает в себе роскошь и отличную динамику. Несмотря на то, что это не полноценная M-модель, автомобиль имеет спортивную подвеску, которая позволяет быстрее проходить повороты.

BMW M760Li xDrive оснащен 6,6-литровым турбированным двигателем V12 мощностью 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,8 секунды. Максимальная скорость составляет 305 км/ч.

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