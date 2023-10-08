Раритеты на $400 000: в Украину завезли эксклюзивные коллекционные суперкары (фото)

Одну из украинских автоколлекций пополнили раритетные Ferrari 612 Scaglietti и Porsche 911 GT3. Ferrari является настоящей капсулой времени с пробегом всего 26 км.

В Украину даже во время войны пригоняют дорогие коллекционные автомобили. В частности, недавно был замечен автовоз с двумя редкими суперкарами 2000-х. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Суммарная стоимость авто — около 400 тыс. долларов. Машины в отличном состоянии, несмотря на солидный возраст. Их везут в одну из украинских коллекций.

Ferrari 612 Scaglietti имеет пробег всего 26 км Фото: supercars_ua

Особенно хорошо выглядит суперкар Ferrari 612 Scaglietti — он фактически как новый. Автомобиль хранился в коллекции на Ближнем Востоке и проехал всего 26 км, так что это настоящая капсула времени. К тому же, у него редкий цвет Rubino Micalizzato, так что цена авто может легко превысить 250 000 долларов.

Четырехместное купе Ferrari 612 Scaglietti выпускали с 2004 по 2011 годы и всего выпустили около 3000 таких авто. Оно оснащено 5,7-литровым V12 мощностью 540 л. с. и способно разогнаться до 100 км/ч за 4 с и развить 320 км/ч. В Украине всего несколько таких авто.

Авто направляются в одну из украинских автоколлекций Фото: supercars_ua

Второй автомобиль — заряженный трековый Porsche 911 GT3 в кузове 996. Такие облегченные спорткары выпускали с 1999 по 2002 годы и оснащали высокооборотистой 3,6-литровой шестеркой на 360 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость составляет 302 км/ч. Цена — свыше 100 000 долларов за авто в хорошем состоянии.

К слову, недавно в Украине уже появился и новый Porsche 911 GT3 2023 модельного года.

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