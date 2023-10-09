Новое поколение легенды: в Украину приехал седан Subaru WRX 2023 (фото)

Subaru WRX 2023 года оснащен 275-сильным турбомотором и разгоняется до 100 км/ч за 5,4 с. Дизайн седана получился весьма нестандартным.

В Украину привезли новый Subaru WRX. Спортивный седан сфотографировали в Киеве на автовозе. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

На фото видно, что Subaru WRX пострадал в ДТП – это так называемый "биток" из США. Официально у нас эта модель на данный момент не представлена.

Subaru WRX разгоняется до сотни за 5,4 с Фото: topgir.com.ua

Новый Subaru WRX поступил в производство с начала 2022 года. Как и предшественник, седан является отдельной моделью, а не заряженным вариантом Subaru Impreza (хотя и построен на его платформе).

Спортивный седан Subaru отличается весьма нестандартным дизайном с неокрашенным пластиковым обвесом, как у кроссоверов. Конкретно у этого авто огромное антикрыло в духе Subaru WRX STI, но это лишь аксессуар – у нынешней модели версии STI нет и не будет. В салоне появился большой тачскрин портретного формата.

Subaru WRX оснащен 2,4-литровым оппозитным турбомотором мощностью 275 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 5,4 с и развить 233 км/ч.

Седан получил неокрашенный пластиковый обвес Фото: topgir.com.ua

На выбор предложены 6-ступенчатая механическая КПП и вариатор. Естественно, модель получила постоянный полный привод.

Ранее Фокус рассказывал, что в нашей стране появился новый спортивный седан Mercedes мощностью 680 л. с.

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