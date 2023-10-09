Тест на прочность: в Китае соорудили башню из электромобилей (фото)

Электромобили Chery eQ7 поставили друг на друга и закрепили троссами. Подобная башня призвана продемонстрировать высокую прочность кузова кроссовера.

В Китае появилась необычная инсталляция. Создали ее из новых Chery eQ7 – электрические кроссоверы поставили друг на друга. Об этом пишет сайт Odditycentral.

Из семи Chery eQ7 построили своеобразную башню. Чтобы установить электромобили, понадобился тяжелый автокран, а закрепили их с помощью троссов.

Кроссоверы подняли краном и закрепили троссами Фото: Chery

Таким образом в Chery решили продемонстрировать прочность силового каркаса кузова нового кроссовера. Он выдерживает нагрузку, которая в семь раз превышает его собственный вес. Примечательно, что американский институт безопасности дорожного движения IIHS считает отличным показателем четырехкратное превышение массы.

Chery – не первый автопроизводитель, построивший башню из машин. Подобный трюк со своими моделями начиная с 80-х годов регулярно демонстрировали Volvo.

Инсталляция демонстрирует способность авто выдерживать большую нагрузку Фото: Chery

Новый Chery eQ7 – флагманский электрокроссовер китайской марки. 4,67-метровое авто отличается оригинальным дизайном с тоненькими фарами и расширенными крыльями. Китайский электромобиль оснащен 211-сильным мотором и может проехать 512 км без подзарядки.

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