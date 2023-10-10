Спорткар Mazda превратили в необычный внедорожник в стиле Ferrari (фото)

Эта Mazda MX-5 была импортирована из Японии в США и была сильно модернизирована. Автомобиль получил внедорожную подвеску, новые колеса и множество других доработок.

На аукцион Cars & Bids выставили спорткар Mazda MX-5 1992 года с необычным тюнингом. Автомобиль превратили во внедорожник в стиле классических моделей Ferrari. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

Модель Mazda MX-5 (Eunos Roadster) выпускается с 1989 года. Это легкий двухдверный родстер с задним приводом и отточенной управляемостью.

Выставленный на аукцион экземпляр был импортирован в США в 2022 году. На него был установлен обвес в стиле Ferrari 250 GTO, а интерьер был модернизирован.

Новый владелец решил превратить спорткар в необычный внедорожник. За семь месяцев он установил на авто комплект подвески от Paco Motorsports, снял двери и установил новые колесные диски с внедорожными шинами.

Спорткар стал значительно выше Фото: Cars and Bids

По словам продавца, спорткар отлично справляется с бездорожьем. Также автомобиль имеет отличное состояние и не нуждается в ремонте.

В интерьере установлено спортивное водительское сиденье Bride. Помимо этого в интерьере можно найти новый руль и измененную центральную консоль.

Интерьер был сильно изменен Фото: Cars and Bids

Mazda MX-5 оснащена 1,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 115 л.с. и 135 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач.

Торги за внедорожную Mazda MX-5 заканчиваются через 2 дня. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 5 800 долларов.

Ранее Фокус рассказал, что блогер из Новой Зеландии модернизировал свой спорткар Mazda MX-5 в стиле видеоигры Cyberpunk 2077.

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