Subaru показали новый электрический спорткар с необычным дизайном (фото)

Subaru Sport Mobility отличается необычным футуристичным дизайном и передовыми технологиями. Концепт-кар продемонстрирует направление бренда в развитии будущих моделей.

Subaru показали тизер концепт-кара электрического спорткара Sport Mobility. Его премьера состоится на Японской выставке мобильности, вместе с новыми версиями внедорожного универсала Levorg Layback. Об этом сообщили на сайте Motor1.

На Японской выставке мобильности в 2023 году Subaru покажет несколько новинок, а также специальные версии моделей Solterra, Forester и Crosstrek. Тем не менее "изюминкой" презентации станет концепт-кар Sport Mobility.

На выставке могут показать заряженную версию электрокроссовера Solterra Фото: CarBuzz

На первом снимке изображена передняя часть новинки. Концепт-кар получит необычные узкие фары с множеством светодиодных элементов.

Также Subaru Sport Mobility отличается силуэтом в стиле культовых спорткаров бренда. Вместо боковых зеркал заднего вида установлены камеры, а на лобовом стекле появятся датчики.

Ожидается, что концепт-кар получит продвинутые системы помощи водителю и технологии беспилотного вождения. Технические характеристики новинки держат в секрете.

Японская выставка мобильности начнется уже 27 октября. Мероприятие посетит множество крупных автопроизводителей со всего мира.

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