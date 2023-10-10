Свыше 500 сил и 8 метров длины: представлен самый необычный электрический Porsche (видео)

Frauscher x Porsche 850 Fantom Air оснащен электрической установкой от нового Macan. Он способен разогнаться до 85 км/ч и обладает запасом хода в 100 км.

Porsche открывает новое для себя направление деятельности – выпуск скоростных катеров с агрегатами от авто. Первенец Frauscher x Porsche 850 Fantom Air презентован в Италии. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Силовая установка позаимствована у электромобиля Porsche Macan Фото: Porsche

Катер Porsche создан в сотрудничестве с австрийской компанией Frauscher. Он достигает 8,67 м в длину и 2,49 м в ширину.

Frauscher x Porsche 850 Fantom Air рассчитан на 9 человек. В интерьере использована кожа, а палуба отделана деревом. Штурвалом служит традиционный руль Porsche, да и приборы выполнены в стилистике немецкой марки. Спереди установлены ковшеобразные кресла. Комплектация включает сенсорный дисплей, Wi-Fi и раскладной тент.

Интерьер выполнен в традиционной стилистике Porsche Фото: Porsche

Силовой установкой поделился электромобиль Porsche Macan, который пока еще находится в разработке. Пара электромоторов суммарно развивают 544 л. с. и обеспечивают максимальную скорость в 85 км/ч и крейсерскую – в 41 км/ч.

В отделке использованы кожа и дерево Фото: Porsche

Аккумуляторная батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 100 км. 800-вольтное электрооборудование поддерживает быструю зарядку мощностью до 250 кВт: в этом случае подзарядить катер Porsche на 80% можно менее, чем за 30 минут.

Всего выпустят только 25 Frauscher x Porsche 850 Fantom Air. Их стоимость составит 561 700 евро, а покупатели смогут выбрать цвета корпуса и варианты внутренней отделки из палитры Porsche.

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