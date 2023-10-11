Тюнингованный Suzuki Jimny сравнили с культовым французским хэтчбеком на прямой (видео)

Suzuki Jimny с тюнингом оказался достойным соперником для культового Peugeot 205 GTI. Тем не менее в этой гонке есть только один победитель.

Блогеры устроили драг-рейсинг между Suzuki Jimny четвертого поколения и спортивным хэтчбеком Peugeot 205 GTI. В гонке участвовал модифицированный внедорожник. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

В заезде приняли участие два внедорожника Suzuki Jimny. Один из автомобилей получил тюнинг и стал мощнее. Их соперником стал заряженный хэтчбек Peugeot 205 GTI 1980-х годов.

Первый Suzuki Jimny оснащен стандартным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с. и 130 Нм крутящего момента. Вес внедорожника составляет 1035 кг.

Под капотом второго Suzuki Jimny установлен модифицированный 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 165 л.с. и 195 Нм крутящего момента. Он весит немного больше стандартной модели.

Peugeot 205 GTI оснащен 1,9-литровым турбированным двигателем мощностью 122 л.с. и 161 Нм крутящего момента. Вес хэтчбека составляет всего 860 кг.

В первом заезде с места тюнингованный Suzuki Jimny уверенно вырвался вперед. Перед финишем его почти догнал Peugeot 205 GTI. Стандартный внедорожник приехал последним.

Перед вторым заездом с места водитель снял запасное колесо с Peugeot 205 GTI, чтобы снизить вес авто. Удивительно, но это помогло хэтчбеку занять первое место в гонке. Теперь второе место досталось тюнингованному Suzuki Jimny.

Третий заезд закрепил победу Peugeot 205 GTI. Он оказался быстрее двух более современных внедорожников.

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