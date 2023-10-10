Suzuki Jimny превратили в мини-копию внедорожника Ford Bronco (фото)

Тюнеры предлагают полный тюнинг-пакет для Suzuki Jimny, но детали можно купить и по отдельности. Самая дорогая версия комплекта доработок составляет 1652 доллара.

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Японское тюнинг-ателье Garage Ill представило пакет доработок для внедорожника Suzuki Jimny. Модель превратили в копию Ford Bronco. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Пакет "Bron55" полностью меняет переднюю часть японского внедорожника. Он получает новые фары и решетку радиатора в стиле Ford Bronco.

Спереди установлены фары и решетка радиатора в стиле Ford Bronco Фото: Garage Ill

В список модификаций входят новые поворотники и различные стойки кузовных панелей. Спереди также появился массивный внедорожный бампер.

Комплект решетки радиатора и фар обойдутся всего в 1069 долларов. За бампер придется заплатить 553 доллара. Полный комплект обойдется в 1475 или 1652 доллара, если клиент решить выбрать светодиодную оптику.

Если владелец Suzuki Jimny не умеет самостоятельно устанавливать эти детали, то тюнеры помогут в этом. Эта услуга предоставляется бесплатно.

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Напомним, что Suzuki Jimny оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с. и 130 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической КПП или 4-ступенчатой АКПП.

Ранее Фокус сообщал, что в Малайзии представили специальную версию Suzuki Jimny Rhino.