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Авто

Внедорожники Suzuki Jimny установили необычный мировой рекорд (фото)

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Фото: Suzuki | 796 внедорожников Suzuki Jimny одновременно включили фары

Владельцы Suzuki Jimny четырех поколений собрались на мероприятии Jimny Gathering 2023. На фестивале был установлен необычный рекорд по одновременному включению фар автомобилей.

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В Южной Африке установили необычный мировой рекорд Гиннесса. Одновременно 796 внедорожников Suzuki Jimny включили свои фары. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

В Кларансе компания Suzuki Auto South Africa организовала мероприятие Jimny Gathering 2023. Оно было посвящено внедорожнику Jimny, который выпускается с 1970 года.

Suzuki Jimny мировой рекорд Fullscreen
Всего на мероприятии собрались около 800 внедорожников
Фото: Suzuki

На мероприятии собралось множество автомобилей Jimny четырех поколений, включая новый пятидверный вариант. Фестиваль длился три дня и полностью был посвящен культовой модели.

Jimny Gathering планировали провести в 2020 году, но планы изменила глобальная пандемия. В итоге мероприятие состоялось только спустя три года.

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В Книге рекордов Гиннесса подтвердили, что 796 внедорожников Suzuki Jimny одновременно включили фары на 5 секунд. Этот необычный рекорд будет сложно превзойти.

Suzuki Jimny мировой рекорд Fullscreen
Suzuki Auto South Africa получили сертификат за свой рекорд
Фото: Suzuki

Suzuki Jimny четвертого поколения выпускается с 2018 года. Внедорожник отличается необычным дизайном в ретро-стиле и отлично справляется с бездорожьем.

Ранее Фокус сообщал, что в Малайзии представили специальную версию Suzuki Jimny Rhino.