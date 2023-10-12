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Украинцы стали покупать меньше мотоциклов: самые популярные модели (фото)
Чаще всего украинцы покупают подержанные мотоциклы на внутреннем рынке. Спросом пользуются не только бюджетные модели, но и дорогая мототехника.
В то время как в Украине стали покупать больше автомобилей, продажи подержанных мотоциклов сократились. Всего за третий квартал украинцы приобрели 7800 единиц мототехники. Об этом рассказали в маркетплейсе AUTO.RIA.
В третьем квартале украинцы импортировали 372 мотоцикла с пробегом. Остальные 7428 единиц мототехники приобрели на внутреннем рынке.
Самыми популярными мотоциклами в Украине являются не только доступные модели. Среди бестселлеров есть несколько премиальных мотоциклов.
ТОП-15 самых популярных подержанных мотоциклов в Украине:
- Lifan LF — 290 единиц.
- Honda CB — 254 единицы.
- JAWA 350 — 212 единиц.
- Loncin LX — 170 единиц.
- Honda CBR — 165 единиц.
- Musstang MT — 164 единицы.
- Yamaha Drag Star — 131 единица.
- КМЗ "Дніпро" — 128 единиц.
- Shineray XY250 — 122 единицы.
- Yamaha FZ — 116 единиц.
- Viper V — 105 единиц.
- Suzuki GSX — 101 единица.
- Bajaj Boxer — 94 единицы.
- Geon Scrambler — 93 единицы.
- BMW R-Series — 91 единица.
Ранее Фокус писал, что во Львовской области найден очень редкий мотоцикл "Львов" ЛМЗ-2.164 1980-х годов.