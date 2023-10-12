Украинцы стали покупать меньше мотоциклов: самые популярные модели (фото)

Чаще всего украинцы покупают подержанные мотоциклы на внутреннем рынке. Спросом пользуются не только бюджетные модели, но и дорогая мототехника.

В то время как в Украине стали покупать больше автомобилей, продажи подержанных мотоциклов сократились. Всего за третий квартал украинцы приобрели 7800 единиц мототехники. Об этом рассказали в маркетплейсе AUTO.RIA.

В третьем квартале украинцы импортировали 372 мотоцикла с пробегом. Остальные 7428 единиц мототехники приобрели на внутреннем рынке.

Самыми популярными мотоциклами в Украине являются не только доступные модели. Среди бестселлеров есть несколько премиальных мотоциклов.

ТОП-15 самых популярных подержанных мотоциклов в Украине:

Lifan LF — 290 единиц. Honda CB — 254 единицы. JAWA 350 — 212 единиц. Loncin LX — 170 единиц. Honda CBR — 165 единиц. Musstang MT — 164 единицы. Yamaha Drag Star — 131 единица. КМЗ "Дніпро" — 128 единиц. Shineray XY250 — 122 единицы. Yamaha FZ — 116 единиц. Viper V — 105 единиц. Suzuki GSX — 101 единица. Bajaj Boxer — 94 единицы. Geon Scrambler — 93 единицы. BMW R-Series — 91 единица.

Lifan LF стал самым популярным подержанным мотоциклом в Украине Фото: Lifan

Ранее Фокус писал, что во Львовской области найден очень редкий мотоцикл "Львов" ЛМЗ-2.164 1980-х годов.