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Украинцы стали покупать меньше мотоциклов: самые популярные модели (фото)

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Фото: Pixabay | За третий квартал года в Украине купили 7800 мотоциклов с пробегом

Чаще всего украинцы покупают подержанные мотоциклы на внутреннем рынке. Спросом пользуются не только бюджетные модели, но и дорогая мототехника.

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В то время как в Украине стали покупать больше автомобилей, продажи подержанных мотоциклов сократились. Всего за третий квартал украинцы приобрели 7800 единиц мототехники. Об этом рассказали в маркетплейсе AUTO.RIA.

В третьем квартале украинцы импортировали 372 мотоцикла с пробегом. Остальные 7428 единиц мототехники приобрели на внутреннем рынке.

Самыми популярными мотоциклами в Украине являются не только доступные модели. Среди бестселлеров есть несколько премиальных мотоциклов.

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ТОП-15 самых популярных подержанных мотоциклов в Украине:

  1. Lifan LF — 290 единиц.
  2. Honda CB — 254 единицы.
  3. JAWA 350 — 212 единиц.
  4. Loncin LX — 170 единиц.
  5. Honda CBR — 165 единиц.
  6. Musstang MT — 164 единицы.
  7. Yamaha Drag Star — 131 единица.
  8. КМЗ "Дніпро" — 128 единиц.
  9. Shineray XY250 — 122 единицы.
  10. Yamaha FZ — 116 единиц.
  11. Viper V — 105 единиц.
  12. Suzuki GSX — 101 единица.
  13. Bajaj Boxer — 94 единицы.
  14. Geon Scrambler — 93 единицы.
  15. BMW R-Series — 91 единица.
Lifan LF Fullscreen
Lifan LF стал самым популярным подержанным мотоциклом в Украине
Фото: Lifan

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