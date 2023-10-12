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Авто

Українці стали купувати менше мотоциклів: найпопулярніші моделі (фото)

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Фото: Pixabay | За третій квартал року в Україні купили 7800 мотоциклів з пробігом

Найчастіше українці купують вживані мотоцикли на внутрішньому ринку. Попит мають не тільки бюджетні моделі, а й дорога мототехніка.

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У той час як в Україні стали купувати більше автомобілів, продажі старих мотоциклів скоротилися. Загалом за третій квартал українці придбали 7800 одиниць мототехніки. Про це розповіли в маркетплейсі AUTO.RIA.

У третьому кварталі українці імпортували 372 мотоцикли з пробігом. Решту 7428 одиниць мототехніки придбали на внутрішньому ринку.

Найпопулярнішими мотоциклами в Україні є не тільки доступні моделі. Серед бестселерів є кілька преміальних мотоциклів.

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Топ 15 найпопулярніших вживаних мотоциклів в Україні:

  1. Lifan LF — 290 одиниць.
  2. Honda CB — 254 одиниці.
  3. JAWA 350 — 212 одиниць.
  4. Loncin LX — 170 одиниць.
  5. Honda CBR — 165 одиниць.
  6. Musstang MT — 164 одиниці.
  7. Yamaha Drag Star — 131 одиниця.
  8. КМЗ "Дніпро" — 128 одиниць.
  9. Shineray XY250 — 122 одиниці.
  10. Yamaha FZ — 116 одиниць.
  11. Viper V — 105 одиниць.
  12. Suzuki GSX — 101 одиниця.
  13. Bajaj Boxer — 94 одиниці.
  14. Geon Scrambler — 93 одиниці.
  15. BMW R-Series — 91 одиниця.
Lifan LF Fullscreen
Lifan LF став найпопулярнішим уживаним мотоциклом в Україні
Фото: Lifan

Раніше Фокус писав, що у Львівській області знайдено дуже рідкісний мотоцикл "Львів" ЛМЗ-2.164 1980-х років.