Українці стали купувати менше мотоциклів: найпопулярніші моделі (фото)

Найчастіше українці купують вживані мотоцикли на внутрішньому ринку. Попит мають не тільки бюджетні моделі, а й дорога мототехніка.

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У той час як в Україні стали купувати більше автомобілів, продажі старих мотоциклів скоротилися. Загалом за третій квартал українці придбали 7800 одиниць мототехніки. Про це розповіли в маркетплейсі AUTO.RIA.

У третьому кварталі українці імпортували 372 мотоцикли з пробігом. Решту 7428 одиниць мототехніки придбали на внутрішньому ринку.

Найпопулярнішими мотоциклами в Україні є не тільки доступні моделі. Серед бестселерів є кілька преміальних мотоциклів.

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Топ 15 найпопулярніших вживаних мотоциклів в Україні:

Lifan LF — 290 одиниць. Honda CB — 254 одиниці. JAWA 350 — 212 одиниць. Loncin LX — 170 одиниць. Honda CBR — 165 одиниць. Musstang MT — 164 одиниці. Yamaha Drag Star — 131 одиниця. КМЗ "Дніпро" — 128 одиниць. Shineray XY250 — 122 одиниці. Yamaha FZ — 116 одиниць. Viper V — 105 одиниць. Suzuki GSX — 101 одиниця. Bajaj Boxer — 94 одиниці. Geon Scrambler — 93 одиниці. BMW R-Series — 91 одиниця.

Lifan LF став найпопулярнішим уживаним мотоциклом в Україні Фото: Lifan

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