Украинские мастера построили впечатляющий шестиколесный "Гелендваген" для США (видео)

Mercedes G-Class 2016 года превратили в шестиколесный пикап. Он получил шины с подкачкой. а его салон отделан дорогой кожей и карбоном.

В Украине воплотили в жизнь интересный проект. Житомирские мастера воссоздали легендарный шестиколесный Mercedes G-Class. Об этом пишет сайт ТопЖир.

Дизайн выдержан в стилистике Brabus Фото: скриншот / YouTube

Шестиколесный "Гелендваген" создан по заказу американца украинского происхождения. Он владеет транспортной компанией и в его гараже уже есть Ferrari 488, Porsche 911 GT3, Mercedes S-Class и Lamborghini Aventador SVJ.

Внедорожник получил шины с подкачкой и портальные мосты Фото: скриншот / YouTube

За основу взяли Mercedes-AMG G63 2016 года. Его удлинили, добавили отделанный деревом кузов и третью ось.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: скриншот / YouTube

Передняя часть взята от более современного Mercedes-AMG G63 2022 года. Авто тюнинговали в стилистике Brabus – с выпуклым капотом и без хромированных деталей. Также появились карбоновые расширители арок и шноркель.

На втором ряду стало просторнее Фото: скриншот / YouTube

Конечно же, увеличен клиренс, добавлены фирменные портальные мосты Mercedes и огромные внедорожные шины с подкачкой. Все работы выполнены очень тщательно.

Салон "Гелендвагена" отделан желтой кожей Nappa, алькантарой и карбоном, а подсветка потолка имитирует звездное небо, как в Rolls-Royce. Также усилена шумоизоляция. Сиденья второго ряда сдвинули назад, что увеличило пространство для ног.

Это далеко не первый подобный проект от мастеров из Житомира. Ранее они создавали как шестиколесные "Гелендвагены", так и экстремальные Mercedes-AMG G63 4x4².

Также Фокус рассказывал, что в Украине воссоздали уникальный Mercedes G-Class Maybach.