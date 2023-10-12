Суперкар будущего: представлен инновационный водородный электромобиль (фото)

Испытания нового суперкара MissionH24 начнутся уже в 2025 году. Болид также примет участие в гоночном марафоне на выносливость "24 часа Ле-Мана".

Компания MissionH24 показала новую версию своего водородного суперкара LMPH2G. Новинка станет еще быстрее и совершеннее предшественника. Об этом рассказали на сайте Motor1.

В MissionH24 заявили, что испытания суперкара начнутся в 2025 году. Он может принять участие в гоночном марафоне "24 часа Ле-Мана" в 2026 году.

Новинка получила обтекаемый силуэт и вертикальные передние фары. Также спереди есть массивный сплиттер.

Сзади установлены узкие фонари, объединенные в один блок. Над ними расположен карбоновый спойлер, который значительно увеличивает прижимную силу авто.

Сзади установлен массивный спойлер Фото: MissionH24

Суперкар оснащен электромотором мощностью 884 л.с. и дополнен системой водородных элементов мощностью 408 л.с. Болид будет весить всего 1300 кг. Максимальная скорость составит 320 км/ч.

Автомобиль получит два водородных бака Plastic Omnium. Благодаря этому инженеры смогут добиться оптимального распределения веса.

Новинка будет построена на доработанной платформе ADESS. Название модели выберут в следующем месяце после опроса фанатов в социальных сетях.

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