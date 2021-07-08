На водороде в Ле-Ман. Michelin представила инновационный спорт-прототип (видео)

Публичный показ прототипа Michelin LMPH2G состоится на Фестивале скорости в Гудвуде, после чего автомобиль будет готовиться к участию в самой знаменитой 24-часовой гонке.

Инновационный гоночный автомобиль Michelin LMPH2G с водородным двигателем, созданный в рамках программы MissionH24 для гонок на выносливость, покажут в Великобритании на предстоящем Фестивале скорости в Гудвуде. Автомобиль будет участвовать в заездах все дни фестиваля, а также будет представлен в Michelin Supercar Paddock — экспозиции суперкаров, в создании которых так или иначе принимала участие компания.

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Инновационный спорт-прототип создан вместе с производителем водородных топливных элементов Symbio, совместным предприятием, которым Michelin управляет с компанией Faurecia. А за общую концепцию отвечало франко-швейцарская фирма GreenGT.

Прототип призван обкатать новые технологии перед тем, как принять участие в "24 часах Ле-Мана". Участие водородной машины в легендарной гонке запланировано на 2024 год. Гоночная машина оснащена водородными топливными элементами с четырьмя батареями, приводящими в действие четыре электродвигателя, суммарная мощность которых составляет 653 л.с. Заявлено, что максимальная скорость автомобиля превысит 300 км/ч.

На фестивале в Гудвуде Michelin также представит гоночную шину, на 46% состоящую из экологически чистого сырья, включая переработанный технический углерод из отработанных шин, апельсиновую и лимонную кожуру, подсолнечное масло, сосновую смолу и переработанную сталь из упаковки. Компания Michelin взяла на себя обязательство к 2030 году сделать до 40% всех материалов, используемых в ее шинах, экологически безопасными. К 2050 году 100% шин Michelin будут изготавливать из экологически чистых материалов.

"Партнерство с Symbio подчеркивает стремление Michelin к инновациям, и это идеальный автомобиль, в котором используются новые экологически безопасные шины Michelin", — сказал Пейман Сабет, вице-президент по развитию бизнеса Michelin Europe. — Обе новаторские разработки отражают приверженность компании принципам устойчивого развития без ущерба для производительности. Мы рады представить MissionH24 на Фестивале скорости в Гудвуде и очень рады, что фанаты смогут увидеть, каков он в действии".

Как ранее писал Фокус, к 2050 году Michelin собирается перейти на выпус полностью "зеленых" шин. В конструкции шин массово будут использовать рисовую шелуху и кукурузную солому.

Напомним, недавно водородный автомобиль Toyota Corolla Sport Hydrogen принял участие в 24-часовой гонке. В отличие от прототипа Michelin японский автомобиль использовал не топливные элементы, а водородный ДВС.