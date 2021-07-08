На водні в Ле-Ман. Michelin представила інноваційний спорт-прототип (відео)

Публічний показ прототипу Michelin LMPH2G відбудеться на Фестивалі швидкості в Гудвуді, після чого автомобіль готуватиметься до участі в найзнаменитішій 24-годинній гонці.

Інноваційний гоночний автомобіль Michelin LMPH2G з водневим двигуном, створений в рамках програми MissionH24 для гонок на витривалість, покажуть у Великобританії на майбутньому Фестивалі швидкості в Гудвуді. Автомобіль братиме участь в заїздах усі дні фестивалю, а також буде представлений в Michelin Supercar Paddock — експозиції суперкарів, у створенні яких так чи інакше брала участь компанія.

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Інноваційний спорт-прототип створений разом із виробником водневих паливних елементів Symbio, спільним підприємством, яким Michelin керує з компанією Faurecia. А за загальну концепцію відповідала франко-швейцарська фірма GreenGT.

Прототип покликаний обкатати нові технології перед тим, як взяти участь у "24 годинах Ле-Мана". Участь водневої машини в легендарній гонці запланована на 2024 рік. Гоночна машина оснащена водневими паливними елементами з чотирма батареями, що приводять в дію чотири електродвигуни, сумарна потужність яких становить 653 к. с. Заявлено, що максимальна швидкість автомобіля перевищить 300 км/год.

На фестивалі в Гудвуді Michelin також представить гоночну шину, яка на 46% складається з екологічно чистої сировини, враховуючи перероблений технічний вуглець з відпрацьованих шин, апельсинову та лимонну шкірку, соняшникову олію, соснову смолу та перероблену сталь з упаковки. Компанія Michelin взяла на себе зобовʼязання до 2030 року зробити до 40% всіх матеріалів, використовуваних в її шинах, екологічно безпечними. До 2050 року 100% шин Michelin виготовлятимуть з екологічно чистих матеріалів.

"Партнерство із Symbio підкреслює прагнення Michelin до інновацій, і це ідеальний автомобіль, в якому використовуються нові екологічно безпечні шини Michelin", — сказав Пейман Сабет, віце-президент із розвитку бізнесу Michelin Europe. — Обидві новаторські розробки відображають прихильність компанії принципам сталого розвитку без шкоди для продуктивності. Ми раді представити MissionH24 на Фестивалі швидкості в Гудвуді та дуже раді, що фанати зможуть побачити, який він у дії".

Як раніше писав Фокус, до 2050 року Michelin збирається перейти на випус повністю "зелених" шин. У конструкції шин масово будуть використовувати рисове лушпиння і кукурудзяну солому.

Нагадаємо, нещодавно водневий автомобіль Toyota Corolla Sport Hydrogen взяв участь у 24-годинній гонці. На відміну від прототипа Michelin японський автомобіль використав не паливні елементи, а водневий ДВЗ.