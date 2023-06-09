Карбоновый кузов и водородный двигатель: представлен самый быстрый суперкар Toyota (видео)

Toyota GR H2 Racing примет участие в гонке "24 часа Ле-Мана" в 2026 году. Это будет самый быстрый и экологичный гоночный суперкар в истории японского бренда.

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Toyota представила концепт болида GR H2 Racing для гонок "24 часа Ле-Мана". Автомобиль дебютирует в соревнованиях в 2026 году. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Toyota GR H2 Racing получил аэродинамичный кузов, изготовленный из углеродного волокна. Спереди расположены фары, соединенные светодиодной полосой.

Аэродинамике суперкара уделено наибольшее внимание. Сзади установлено массивное антикрыло с регулируемым углом наклона.

Toyota GR H2 Racing обеспечивает огромную прижимную силу на высокой скорости Фото: Toyota

С 2026 года в гонках на выносливость разрешат использовать автомобили с водородными двигателями. В Toyota посчитали этот тип двигателя перспективным и первыми подготовили такой болид.

Длина Toyota GR H2 Racing составляет 5100 мм, а ширина — 2050 мм. Кабина рассчитана на два посадочных места, несмотря на то, что в болиде одновременно будет находиться только один пилот.

Toyota GR H2 Racing оснащен водородным двигателем, дополненный электромотором. Мощность силовой установки держат в секрете.

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Председатель Toyota Акио Тойода заявил, что бренд планирует добиться углеродной нейтральности без ущерба для скорости спортивных автомобилей. Он подчеркнул, что в водородные технологии уже инвестированы сотни миллионов долларов.

Ранее Фокус сообщал, что легендарный итальянский автопроизводитель Isotta Fraschini показал гибридный болид для "24 часов Ле-Мана".