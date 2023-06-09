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Карбоновий кузов і водневий двигун: представлено найшвидший суперкар Toyota (відео)

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Фото: Toyota | Toyota GR H2 Racing оснащений гібридною силовою установкою з водневим двигуном

Toyota GR H2 Racing візьме участь у перегонах "24 години Ле-Мана" у 2026 році. Це буде найшвидший і найекологічніший болід в історії японського бренду.

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Toyota представила концепт боліда GR H2 Racing для перегонів "24 години Ле-Мана". Автомобіль дебютує у змаганнях у 2026 році. Про це розповіли на сайті Motor1.

Toyota GR H2 Racing отримав аеродинамічний кузов, виготовлений з вуглецевого волокна. Попереду розташовані фари, з'єднані світлодіодною смугою.

Аеродинаміці суперкара приділено найбільшу увагу. Позаду встановлено масивне антикрило з регульованим кутом нахилу.

Toyota GR H2 Racing Fullscreen
Toyota GR H2 Racing забезпечує величезну притискну силу на високій швидкості
Фото: Toyota

З 2026 року у гонках на витривалість дозволять використовувати автомобілі з водневими двигунами. У Toyota вважають цей тип двигуна перспективним і першими підготували такий болід.

Довжина Toyota GR H2 Racing складає 5100 мм, а ширина — 2050 мм. Кабіна розрахована на два посадкові місця, попри те, що в боліді одночасно перебуватиме лише один пілот.

Toyota GR H2 Racing оснащений водневим двигуном, доповненим електромотором. Потужність силової установки тримають у секреті.

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Голова Toyota Акіо Тойода заявив, що бренд планує досягти вуглецевої нейтральності без шкоди для швидкості спортивних автомобілів. Він наголосив, що у водневі технології вже інвестовано сотні мільйонів доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що легендарний італійський автовиробник Isotta Fraschini показав гібридний болід для "24 години Ле-Мана".