Стильный электрокроссовер Kia за $30 000 рассекретили до премьеры (фото)

Kia EV2 может дебютировать уже в 2026 с начальной ценой 30 000 долларов. Электрокроссовер получит стильный дизайн и большой запас хода на одном заряде.

Kia планирует значительно расширить линейку полностью электрических моделей EV. Одной из новинок станет компактный электрокроссовер EV2. Об этом сообщили на сайте Autocar.

Kia EV2 станет самым доступным электрокроссовером бренда. Его появление подтвердил генеральный директор бренда Хо-Сун Сон.

Новый электрокроссовер составит конкуренцию Peugeot e-2008, Opel Corsa Electric и Mini Cooper Electric в Европе. При этом модель предложит более богатое оснащение и большой запас хода.

Ожидается, что Kia EV2 получит стильный дизайн с необычной передней оптикой в стиле других моделей в линейке. Также новинка будет отличаться и другими смелыми дизайнерскими решениями.

Электрокроссовер будет основан на платформе E-GMP. Вероятнее всего, он получит один электромотор и аккумуляторные батареи емкостью от 58 до 77,4 кВт⋅ч.

Kia планирует значительно расширить модельный ряд EV Фото: Kia

Также новинка может получить поддержку быстрой зарядки. Пополнить запас аккумулятора с 20% до 80% можно будет всего за пол часа.

Производство новой модели планируют наладить на заводе Kia в Словакии в 2026 году. Начальная стоимость Kia EV2 составит около 30 000 долларов.

Ранее Фокус рассказал, что бюджетный кроссовер Kia Carens обновился для 2024 модельного года.