Заброшенное сокровище: редчайший Corvette за $500 000 простоял 45 лет гараже (видео)

Chevrolet Corvette L88 — одна из самых редких и ценных версий модели. Спорткар оснащен 560-сильным V8 и был способен развить 275 км/ч.

В США обнаружили настоящий эксклюзив – заброшенный Chevrolet Corvette 1969 года в очень редкой и мощной модификации L88. Находке посвятили видео на Youtube-канале Horsepower Depot.

Автомобиль начали реставрировать, но не довели работы до конца Фото: скриншот / YouTube

Этот Chevrolet Corvette L88 простоял в гараже 45 лет. В конце 70-х годов спорткар готовили к реставрации и разобрали для перекраски. Однако восстановление авто завершить не удалось и оно так и осталось стоять полуразобранным.

Редкий спорткар решили восстановить Фото: скриншот / YouTube

Теперь Chevrolet Corvette L88 начнет новую жизнь и будет отреставрирован. Модель очень ценная – сейчас цена экземпляров в хорошем состоянии стартует с 500 000 долларов, а некоторые авто стоят до 4 миллионов долларов.

Chevrolet Corvette L88 является одной из самых ценных версий модели Фото: General Motors

L88 – одна из самых редких версий Chevrolet Corvette. Всего выпущено 216 этих авто: 20 в 1967 году, 80 – в 1968 и 116 – в 1969. Конкретно это купе – одно из 17 с 3-ступенчатой автоматической КПП.

Chevrolet Corvette L88 был одним из самых быстрых авто своего времени и мог легко конкурировать с Ferrari и Lamborghini. Спорткар оснастили гоночным 7,0-литровым V8, который на бумаге развивал 435 л. с., а в реальности – 560 сил.

Он был способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с и развить 275 км/ч. Corvette L88 дважды побеждал в своем классе в знаменитой гонке "24 часа Ле-Мана".

Ранее Фокус рассказывал про Chevrolet Corvette 1969 года в состоянии нового авто.

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