Toyota представила необычный электрический фургон для перевозок (фото)

Toyota Kayoibako предназначен для перевозки небольших грузов по городу. Внутри установлено только водительское сиденье, что позволило увеличить внутреннее пространство.

Toyota планирует расширить линейку полностью электрических авто. На Японской выставке мобильности 2023 года представят концепт-кар Kayoibako. Об этом рассказали на сайте Electrek.

Toyota Kayoibako является электрическим фургоном для коммерческих перевозок. Несмотря на компактные габариты, внутри есть много места для груза.

Концепт-кар получил минималистичный дизайн с необычными передними фарами. Они объединены в один блок и плавное переходят в боковые стекла.

Сзади установлены длинные вертикальные фонари. Отличительной чертой Toyota Kayoibako является необычное заднее остекление.

Сзади установлены вертикальные фонари Фото: Toyota

Вместо традиционных боковых зеркал заднего вида установлены камеры. Изображение с них транслируется на дисплей в салоне.

В интерьере установлен огромный дисплей, который является приборной панелью. Также привлекают внимание необычный руль и компактный сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы.

В интерьере расположен огромный дисплей Фото: Toyota

В Toyota не раскрыли никаких подробностей о силовой установке Kayoibako. Вероятнее всего, серийная версия модели может получить маломощный электромотор и небольшой аккумулятор, что позволит снизить затраты на производство.

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